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Грибковая атака летом: как избежать коварной инфекции – советы дерматолога

Внимание, грибок! ТОП-5 мест, где можно заразиться летом и как этого избежать
2:15
Здоровье

Летом грибковые кожные заболевания становятся особенно распространенными, особенно в спортзалах, бассейнах и салонах красоты, сообщила врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова.

Девушка в бассейне
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в бассейне

Жара и повышенная влажность делают кожу уязвимой, особенно в области стоп, межпальцевых промежутков и ногтей. Микроповреждения кожи и влажная среда способствуют быстрому инфицированию. Среди наиболее частых грибковых инфекций в это время года — эпидермофития стоп и паховой области, кандидоз кожных складок, онихомикоз и отрубевидный лишай.

После купания в открытых водоемах или бассейне кожа становится мягче и теряет защитные свойства, что облегчает проникновение патогенов. Влажная кожа в зонах трения особенно уязвима для вирусов и бактерий.

"Таким образом, после посещения бассейна или пляжа возрастает риск заразиться не только грибками, но и вирусными бородавками, контагиозным моллюском, герпесом. Особенно часто инфекция проникает через мелкие ранки или раздраженные участки кожи», — объяснила врач.

Баня, сауна и спортзал также увеличивают риск заражения. В условиях высокой температуры, потливости и плотного контакта с общими поверхностями, такими как коврики и тренажеры, инфекция может передаваться даже при кратковременном контакте. Влажная обувь, синтетическая форма и недостаточная гигиена усиливают этот риск, добавляет Газета.Ru.

Особое внимание следует уделять салонам красоты. Использование нестерильных инструментов при маникюре или педикюре может привести к передаче инфекции от одного человека к другому.

Для профилактики грибковых заболеваний важно соблюдать личную гигиену, использовать только свои полотенца и обувь, а также тщательно высушивать кожу после купания. Регулярное проветривание и просушивание обуви, особенно синтетической, также важно. Не рекомендуется носить одну и ту же пару обуви ежедневно без перерыва, чтобы избежать размножения патогенов.

Уточнения

Мико́зы (от др.-греч. μύκης «гриб») — болезни человека и других животных, вызываемые паразитическими грибами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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