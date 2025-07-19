Клетчатка творит чудеса: секрет раскрыт, как снизить давление без таблеток

Клетчатка может снижать давление за счёт воздействия на нервную систему — Медведев из МГУ

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, научный руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев рассказал о новом открытии, связанном с влиянием продуктов, богатых клетчаткой, на артериальное давление.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тонометр

По словам Медведева, употребление продуктов, содержащих клетчатку, приводит к увеличению выработки водорода в кишечнике. Этот газ, вырабатываемый микроорганизмами при расщеплении пищевых волокон, оказывает положительное воздействие на организм.

Исследования показали, что водород может действовать как антиоксидант, борясь с окислительным стрессом, который является ключевым фактором в развитии диабета, инфаркта, инсульта и рака. Он способен взаимодействовать с самыми активными окислителями, что помогает уменьшить зону поражения сердца при инфаркте и мозга при инсульте, пишет Газета.Ru.

"Кроме того, на людях было показано, что при длительном применении водорода снижается артериальное давление", — добавил Медведев.

Ученые пока не до конца понимают, как именно водород контролирует давление. Однако предполагается, что он действует на механизм регуляции артериального давления через барорецепторный рефлекс. Барорецепторы, расположенные в дуге аорты и в месте бифуркации сонной артерии, играют важную роль в поддержании нормального давления. Вероятно, водород влияет на эти рецепторы и центральные звенья рефлексов, что приводит к нормализации давления.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

