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Опасность под брызгами: почему купание в городских фонтанах может стоить здоровья

Медики предупреждают: купание в фонтанах опасно для здоровья
2:22
Здоровье

В жаркие летние дни горожане часто ищут спасения от зноя возле городских фонтанов. Однако специалисты предупреждают, что купание в этих водных сооружениях может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Ребёнок в фонтане
Фото: Pexels by Rene Terp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребёнок в фонтане

По словам гастроэнтеролога Эльвиры Комковой, травматолога Елены Горбуновой и дерматолога Анастасии Сырысевой, вода в фонтанах обновляется крайне редко — обычно раз в 7-10 дней. За это время она накапливает грязь, бактерии и вирусы, особенно активно размножающиеся в жаркую и влажную погоду.

Кожные заболевания, такие как пиодермии, микозы и кандидозы, могут быстро развиться при контакте с загрязненной водой. Кроме того, через воду могут передаваться вирусы герпеса, папилломы и гепатита А.

Особенно опасны кишечные инфекции, такие как ротавирусы и энтеровирусы, которые легко распространяются через микроскопические брызги. Они могут вызвать рвоту, диарею и высокую температуру. В воде также могут присутствовать сальмонеллы и эшерихии, способные привести к тяжелым отравлениям и госпитализации.

Вода в фонтанах часто загрязняется экскрементами животных, что может привести к распространению зоонозных инфекций, таких как лептоспироз, токсоплазмоз и орнитоз. Эти заболевания особенно опасны для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, купание в фонтанах может привести к травмам. Скользкие поверхности, острые края плитки, мусор и битое стекло представляют опасность для детей и взрослых. Особенно опасны сливные решетки, в которые дети могут засунуть пальцы, а также электрооборудование подсветки фонтанов, создающее риск электротравм, цитирует медиков Газета.Ru.

Медики настоятельно рекомендуют избегать купания в фонтанах и выбирать для отдыха проверенные места, такие как бассейны с чистой водой, душевые или освежение прохладной питьевой водой. При случайном контакте с водой рекомендуется принять душ, обработать кожу антисептиками и постирать одежду. При появлении признаков недомогания или травмы необходимо срочно обратиться к врачу.

Уточнения

Фонта́н (от лат. fontana в значении «источник», «родник», «ключ») — природное (гейзер) или искусственно созданное явление, заключающееся в истечении жидкости (обычно воды) под действием оказываемого на неё давления, вверх или в сторону. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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