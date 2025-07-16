Каждую ночь мучают кошмары? Это может быть не просто стресс

Сомнолог Завалко: ночные кошмары могут быть связаны с дыханием и психикой

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянные кошмары могут быть связаны с нарушениями сна, тревожными расстройствами или посттравматическим стрессом. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плохой сон

Появление повторяющихся ночных кошмаров, по словам врача-сомнолога, может указывать на целый ряд проблем — от нарушений сна до психологических травм.

"Меня как врача-сомнолога наличие кошмаров вызывает желание уточнить, нет ли у него каких-то нарушений сна других. Но когда я говорю про нарушения сна, в данном случае я имею ввиду не бессонницу, а синдром обструктивного апноэ во сне, остановки дыхания во сне или какие-то нарушения движения во сне, которые могут подбуживать человека и тем самым вызывать, в том числе, яркие кошмарные сновидения", — отметила она.

По ее словам, подобные случаи встречаются редко, однако игнорировать их не стоит. Специалист пояснила, что есть и иные причины возникновения кошмаров, связанные с психоэмоциональным состоянием человека.

"Кошмары, как нам говорил Зигмунд Фрейд и многие другие направления психологии сейчас говорят, могут быть работой подсознательного и выдавать какие-то страхи или переживания, которые человека беспокоят", — подчеркнула эксперт.

Завалко добавила, что кошмары могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

"Если человек перенёс какую-то психотравмирующую ситуацию, это может возвращаться в кошмарах, либо это может быть отражение просто его страхов и в таком случае нужно разбираться, страх чего это, и прорабатывать с психологом".

При наличии тревожных или психиатрических расстройств, по словам Завалко, необходимо обращаться к соответствующим специалистам. Вместе с тем, человек может попытаться повлиять на свои сновидения самостоятельно.

"Тоже попытаться разобраться, почему этот кошмар к нему приходит, может быть, что-то продумать, принять какие-то решения в своей жизни", — сказала врач.

Она добавила, что существует арт-терапия, при которой человек перерабатывает сюжет кошмара в воображении или на бумаге.

"Если нападает монстр, то ему можно пририсовать в воображении или реально нарисовав картинку какую-нибудь там, смешную мордочку или нарисовать, что он улыбается, в каком-то кошмаре, где похищают инопланетяне, додумать сюжет, а потом они, например, приглашают там поиграть или попеть вместе песни, то есть все заканчивается как-то хорошо и достаточно забавно", — объяснила она.

Врач подчеркнула, что несмотря на возможные методы самопомощи, игнорировать частые кошмары не стоит, особенно если они сопровождаются другими признаками нарушений сна или психоэмоционального состояния.

"Повторюсь, что за кошмарами могут стоять и реально какие-то состояния, которые требуют именно вмешательства даже в первую очередь врачей, чем психологов, психиатров", — заключила Завалко.