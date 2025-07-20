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90% женщин, страдающих апноэ во сне, не знают об этом — вот на что обратить внимание

Эксперты перечислили причины апноэ во сне у женщин
3:00
Здоровье

Апноэ во сне — это состояние, при котором ваше дыхание временно останавливается или прерывается ночью. Когда вы испытываете это состояние, ваш мозг автоматически пробуждает вас ото сна. Вы можете громко всхрапнуть, фыркнуть или издать хриплый звук, чтобы снова дышать.

Сон
Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

У женщин храп может быть гораздо менее выраженным, поэтому его не так просто диагностировать только по этому симптому. Женщины чаще испытывают сонливость в дневное время, нарушение концентрации внимания и перепады настроения.

Это может привести к задержке в диагностике, поскольку апноэ сна у женщин можно ошибочно принять за тревожность, депрессию и менопаузу. Так как признаки храпа менее выражены, исследования показывают, что до 90% женщин, страдающих апноэ сна, могут не знать об этом.

Влияет ли апноэ сна на женщин по-разному?

Да, это действительно так. Женщины чаще испытывают едва заметные симптомы, такие как перепады настроения и неспособность сосредоточиться или сосредоточиться изо дня в день. Это означает, что диагностика может быть проведена с опозданием, а само состояние может быть ошибочно принято за симптомы менопаузы или депрессии.

Частые утренние головные боли

Если вы склонны начинать утро с тупой головной боли, это может быть явным признаком. Утренние головные боли, возникающие сразу после пробуждения, связаны с синдромом обструктивного апноэ сна.

Перепады настроения

Синдром обструктивного апноэ сна и его влияние на качество сна также могут усиливать чувство тревоги, раздражительности и нетерпения. Он может повлиять на ваше настроение и привести к депрессии.

Забывчивость и спутанность сознания

Хотя женщины с синдромом апноэ во сне реже испытывают громкий храп при внезапных пробуждениях ночью, это состояние всё равно может нарушить качество их сна. Неудивительно, что это оказывает косвенное влияние на ваше когнитивное здоровье. У вас могут возникнуть трудности с чётким мышлением, а также могут быть нарушены внимание, сосредоточенность и концентрация.

Сухость во рту по утрам

Регулярное пробуждение с сухостью во рту или болью в горле также может быть признаком обструктивного апноэ сна. Это считается ключевым симптомом синдрома обструктивного апноэ сна и вызвано нарушением дыхания в течение ночи.

Что вызывает апноэ сна у женщин?

Некоторые причины синдрома обструктивного апноэ сна схожи как у мужчин, так и у женщин. Например, увеличение веса и форма или анатомия верхних дыхательных путей. Центральное апноэ сна часто связано с сопутствующими заболеваниями, такими как застойная сердечная недостаточность и заболевания легких.

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, дословно — «безветрие») — остановка дыхательных движений.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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