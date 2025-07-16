Сон сбежал: магний и мелатонин устроили между собой войну — кто победит твою бессонницу

Влияние магния и мелатонина на нервную систему и качество сна

4:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со сном — настоящая беда для многих взрослых, и это сказывается не только на самочувствии, но и на общем здоровье. Среди популярных средств для улучшения сна — магний и мелатонин. Каждый из них работает по-своему и приносит свои плюсы.

Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Магний, который содержится в листовой зелени и орехах, помогает расслабить нервы и мышцы, делая сон крепче. Мелатонин — это гормон, который регулирует биоритмы сна, и он быстро помогает тем, кто страдает от смены часовых поясов или ночных смен.

Качество сна важно

Сон очень важен для здоровья, но более 60 % взрослых жалуются на его плохое качество. Недостаток сна увеличивает риск хронических болезней — от сердечных недугов до диабета. Причины плохого сна бывают разные: стресс, неправильное питание, неудачные привычки, а также психические и физические проблемы.

Чтобы вернуть спокойствие ночам, многие прибегают к разным методам — от белого шума до добавок. Среди самых популярных — магний и мелатонин. Но что из них действительно лучше?

Магний — что он делает

Магний — это минерал, который содержится в еде и участвует в более чем 300 процессах в организме. Он помогает контролировать уровень сахара в крови, кровяное давление и сердечный ритм.

Но главное — магний успокаивает нервную систему и расслабляет мышцы после напряжённого дня, что помогает крепче спать. Также магний поддерживает энергию и здоровье сердца. Его можно найти в листовой зелени, орехах и цельнозерновых продуктах.

Мелатонин — гормон сна

Мелатонин — гормон, который вырабатывается в мозге и регулирует циклы сна и бодрствования, или циркадный ритм. Его выработка начинается в ответ на темноту. Добавки с мелатонином часто рекомендуют людям с бессонницей, тем, кто работает в ночные смены или испытывает джетлаг из-за смены часовых поясов.

Добавки с магнием

Магний помогает расслабиться, улучшить сон и успокоить нервную систему. Он действует как природный блокатор кальциевых каналов, предотвращая чрезмерную активацию нервов, которая может вызывать тревогу и мышечные спазмы. Кроме того, магний снижает уровень стрессового гормона кортизола, что способствует общему расслаблению.

На рынке доступны разные формы магния — оксид, гидроксид, цитрат, глицинат, таурат, сульфат, хлорид, треонат и аспартат. Благодаря магнию мышцы расслабляются, а нервная система успокаивается, что помогает крепко спать. Магний также регулирует уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), нейромедиатора, ответственного за расслабление.

Добавки с мелатонином

Мелатонин — это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования. Добавки с мелатонином тоже улучшают сон, но их влияние на нервную систему менее прямое.

Прием мелатонина помогает снизить нервное напряжение за счет улучшения качества сна, но основное его действие — гормональное. Мелатонин эффективен при проблемах со сменой часовых поясов, работе в ночную смену, а также при расстройствах сна у детей и тревожности перед операциями.

Что выбрать

Магний доказал свою эффективность в улучшении сна и снижении тревожности. Он расслабляет мышцы и способствует спокойному отдыху. К тому же магний — относительно доступный по цене вариант.

Однако для ощутимого результата нужно принимать его несколько недель подряд. При больших дозах возможны побочные эффекты: диарея, тошнота, спазмы в желудке. Магний может взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

Мелатонин действует быстрее — помогает заснуть уже через пару часов после приема. Он особенно полезен для тех, кто работает в ночные смены или страдает от джетлага.

Но данных о безопасности долгосрочного приема недостаточно. Эффект мелатонина зависит от дозы и времени приема. Он тоже может взаимодействовать с антибиотиками, противозачаточными средствами и антидепрессантами.

Магний и мелатонин имеют свои уникальные преимущества для сна и нервной системы. Что лучше именно для вас — зависит от ваших индивидуальных потребностей. Перед началом приема любых добавок обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

