Тайный язык мозга: как один простой трюк заставляет мозг работать на полную мощность

Здоровье головного мозга и питание: рекомендации врача

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В рамках спецпроекта «Дежурный врач» врач по медицинской профилактике рассказал, как заботиться о головном мозге и поддерживать его здоровье на долгие годы.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Головной мозг — самый важный орган, управляющий всей работой организма. Благодаря ему мы думаем, чувствуем, запоминаем и принимаем решения.

Раньше считалось, что мозг развивается только до определенного возраста, но на самом деле он сохраняет пластичность всю жизнь. Он способен к обучению и формированию новых нейронных связей даже в зрелом возрасте.

Что помогает мозгу оставаться в тонусе

Поддержание здоровья головного мозга требует комплексного подхода: сбалансированное питание, полноценный сон, физическая активность, интеллектуальные нагрузки, а также снижение уровня стресса и поддержание социальных связей. Врач также подчёркивает важность своевременной коррекции зрения.

Питание, поддерживающее работу мозга

В рационе должны быть продукты, богатые омега-3, витамины группы B и антиоксиданты. Полезны жирная рыба, грецкие орехи, ягоды, шпинат, зелёный чай, тёмный шоколад, яйца, мясо, бобовые, молочные продукты, а также морепродукты с высоким содержанием йода.

Почему важен полноценный сон

Во время ночного сна нейроны очищаются от токсинов, а мозг обрабатывает полученную за день информацию. Если сон нарушен или его недостаточно, мозг не успевает восстановиться.

Тренировка ума — как спорт для мозга

Регулярные умственные упражнения помогают сохранять ясность мышления. Обучение новому языку, освоение музыкального инструмента, чтение и решение логических задач способствуют укреплению нейронных связей.

Общение — не только для души

Социальная активность помогает мозгу вырабатывать нейромедиаторы, поддерживающие его работу. Исследования показывают: пожилые люди, ведущие активную социальную жизнь, дольше сохраняют когнитивные функции.

Физическая активность — залог ясного ума

Упражнения улучшают кровообращение, снижают уровень стресса и способствуют крепкому сну — всё это положительно влияет на мозг. Подойдут ходьба, велопрогулки, тренировки на свежем воздухе. Рекомендуем смену деятельности как лучший способ отдыха: после 45 минут за компьютером — 15 минут движения.

Йога, дыхательные практики и нейрогимнастика

Медитация, дыхательные упражнения, йога и простая нейрогимнастика — отличная профилактика когнитивных нарушений. Простые задания, которые включают использование обеих рук, развивают оба полушария мозга.

Почему нужно беречь зрение

Глаза напрямую связаны с мозгом. Если вы работаете за компьютером, делайте перерывы и выполняйте гимнастику для глаз. При необходимости — корректируйте зрение.

Вредные привычки — главный враг мозга

Алкоголь, курение и наркотики разрушают нейронные связи, снижают когнитивные функции и способствуют преждевременному старению мозга. Отказ от зависимостей — один из самых эффективных способов сохранить здоровье центральной нервной системы.

Забота о здоровье — это не только про хорошее самочувствие сегодня, но и инвестиция в качество жизни и активное долголетие, утверждает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Головно́й мозг — главный орган центральной нервной системы.

