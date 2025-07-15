Пляж — рай для отдыха или рассадник заразы: что прячется в песке и на лежаках — солнце не спасёт

Грибки, анкилостомы и бактерии: главные угрозы пляжного отдыха

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солнце, вода и морской бриз — казалось бы, идеальный набор для беззаботного отдыха. Но даже в таком приятном месте, как пляж, могут поджидать не самые приятные "сюрпризы" для здоровья. Неосторожность, пренебрежение гигиеной и незнание элементарных правил поведения на пляже способны привести к реальным проблемам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый тропический пляж

Ультрафиолет — помощник, но не спаситель

Да, солнечные лучи действительно могут обеззараживать поверхности благодаря ультрафиолету. Но многое зависит от того, сколько времени что-то находилось под солнцем и из чего сделан, скажем, тот же лежак.

Что именно может угрожать на пляже

На пляже есть риск столкнуться с грибковыми инфекциями, паразитами вроде личинок анкилостомы, а также с бактериями, попавшими туда с фекальными загрязнениями — как от людей, так и от животных.

Опасности лежаков и как себя обезопасить

Особую осторожность стоит проявить, если вы решились расположиться на общественном лежаке. Обязательно застелите его своим полотенцем или хотя бы протрите дезинфицирующей салфеткой.

Душ — обязательная часть пляжного ритуала

И обязательно после пляжа — душ, и не просто для освежения, а полноценный гигиенический ритуал. Особое внимание стоит уделить ногам — они чаще всего соприкасаются с песком и другими потенциально "грязными" поверхностями, рекомендует газета "Аргументы недели".

Уточнения

Пляж — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

