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Миф о трех литрах: заблуждение, которому верит вся страна уже 10 лет

Диетолог Белоусова: трехлитровый режим чистой воды — вредный миф
2:55
Здоровье

Необходимость пить по два-три литра чистой воды в день — опасное заблуждение, не имеющее научного обоснования. Об этом Pravda.Ru заявила врач-диетолог, терапевт и нутрициолог Анна Белоусова.

Человек утоляет жажду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек утоляет жажду

Пить 2–3 литра чистой воды в день — вредная практика, укоренившаяся в массовом сознании благодаря неверно истолкованной рекомендации, объяснила Белоусова.

По ее словам, речь в подобных рекомендациях идет не о чистой воде, а о жидкости в составе всех напитков. Она отметила, что чай, кофе, кефир, соки, компоты — это в первую очередь вода, а уже потом добавки.

"Нет никакого смысла наливать в себя три литра воды, потому как мы еще какие-то биологически активные напитки не сможем просто пить в таком состоянии", — подчеркнула Белоусова.

Она объяснила, что самая простая формула расчета индивидуальной потребности в жидкости — формула Бахмана: 1500 мл — базовый объем для взрослого, плюс 20 мл на каждый килограмм веса свыше 20 кг. Однако это касается только людей без ожирения.

Эксперт добавила, что существуют и более точные формулы, в которых учитываются пол, рост, климат и уровень физической активности, но они довольно громоздкие. В среднем по этим расчетам суточная потребность составляет от 2,3 до 2,5 литра жидкости — с учетом супов и напитков.

"Нет у нас такой необходимости, чтобы именно чистую воду пить. Я даже раскопала, что Гиппократ и Авиценна писали о напитках, но не о чистой воде", — рассказала Белоусова.

Специалист также поделилась рекомендациями для тех, кто пьет слишком мало. По её словам, полезно использовать визуальные триггеры и привычные действия. Например, поставить закрытую бутылку с водой у компьютера, чтобы каждый раз при движении мышки делать несколько глотков.

"По всему дому, по рабочему месту расставляются емкости с напитками. Причем лучше, если это будут какие-то емкости, привлекающие взгляд", — добавила врач.

Она также посоветовала вести своеобразный дневник жидкости — записывать каждый глоток в течение дня, чтобы понимать, сколько человек реально потребляет жидкости.

"Отпила четверть чашки чая — записала, да хоть в телефон. По полстаканчика воды выпил — записал: одна вторая стакана. Вечером подсчитываем, сколько у нас получилось", — пояснила Белоусова.

Таким образом, согласно эксперту, важно ориентироваться не на мифические нормы, а на индивидуальные потребности организма с учетом всего потребляемого объема жидкости.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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