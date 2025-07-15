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Пациенты с опухолью живут годами: в чем секрет

Врач НИИ Бурденко Кобяков: опухоли головного мозга теперь можно контролировать годами
3:09
Здоровье

Методы лечения злокачественных опухолей за последние 15–20 лет значительно усовершенствовались. О достижениях современной онкологии Pravda.Ru рассказал заместитель главного врача по онкологии НИИ нейрохирургии имени Бурденко Григорий Кобяков.

Томография
Фото: commons.wikimedia.org by Partynia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томография

Ранее ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис заявил, что через 50 лет выживаемость после лечения рака увеличится в четыре раза. По его словам, вакцины и генетические тесты уже позволяют применять персонализированные схемы лечения, а сам диагноз больше не должен восприниматься как смертный приговор.

Кобяков отметил, что не склонен оценивать прогнозы, подобные тем, что озвучил британский специалист. Однако он признал, что эффективность лечения злокачественных опухолей за последние два десятилетия действительно значительно выросла.

"Такие прогнозы не очень люблю оценивать. Результативность лечения злокачественных опухолей и даже в очень тяжелых состояниях этих злокачественных опухолей возросла за последние, скажем, десять, пятнадцать, двадцать лет значительно, это действительно неоспоримый факт", — подчеркнул онколог.

По словам специалиста, в настоящее время применяются новые лекарственные средства, а также методы терапии, которых раньше не существовало.

"Появились новые направления лечения в виде так называемых ингибиторов ключевых точек, которые существенную роль играют в контроле многих злокачественных опухолей: мозга, молочной железы, рака легкого. Есть препараты для лечения генетики опухолевой", — пояснил Кобяков.

Он обратил внимание на то, что даже при метастазах в головной мозг, которые считаются четвертой стадией, сегодня удается добиться долгосрочного контроля заболевания.

"Сейчас есть препарат для лечения метастатического рака молочной железы с поражением головного мозга, который обеспечивает ответ на лечение примерно в восьмидесяти процентах случаев, чего не было, скажем, лет пятнадцать назад", — рассказал врач.

Кроме того, он отметил прогресс в области лучевой терапии.

"Гамма-нож, кибер-нож. Просто современная лучевая терапия существенно отличается от того, что было двадцать лет назад, в силу технического совершенства этих процедур", — добавил он.

При этом Кобяков подчеркнул, что говорить об излечении рака стоит с осторожностью.

"С точки зрения излечения — это все-таки такая ответственность. Мы скорее добиваемся роста контроля опухоли во многих ситуациях и даже вне зависмости от стадии", — сказал он.

По мнению эксперта, рост числа онкологических диагнозов связан не только с улучшением диагностики, но и с увеличением продолжительности жизни.

Он также указал, что часто отсутствуют достоверные данные о причинах смерти, поскольку родственники отказываются от вскрытия, что затрудняет анализ статистики.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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