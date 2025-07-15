Сладкая зависимость: раскрыт самый неожиданный способ отказаться от сахара

Диетолог Дюваль: в отказе от сладкого может помочь работа с психологом

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Научитесь контролировать зависимость от сахара благодаря комплексному подходу: забота о здоровье, правильное питание и помощь психологии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, травница Анжелики Дюваль.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

В стратегии отказа от сахара, по мнению эксперта — три составляющих. Самая первая- избавиться от паразитов, населяющих наш организм.

"Основными питающимися в нашем организме сахаром являются паразиты, бактерии, грибки. Чем больше в организме этого всего находится, тем выше потребность в сахаре, которую они посылают через сигналы, через кишечник, который связан с нашим мозгом. Необходимо сдать анализ крови на бакпосев, на паразитов, на антитела. Выявить, с чем конкретно имеете дело, и получить назначение врача в виде схемы лечения", — расписала первые шаги Дюваль.

Не менее важно, по ее словам, пересмотреть рацион питания.

"Отмена простых углеводов, газировок, алкоголя, преобладание в рационе овощей, зелени, белков, жиров, то есть сбалансированное полноценное питание. Помогает снять зависимость от сладкого, например, хром. Его недостаток дает такую реакцию в организме, как потребность в сладком. Хром — это помощь, поддержка, но, не основной ингредиент снятия сахарной зависимости", — предупреждает врач.

Она также отметила, что зависимость от сладкого может быть связана и с психологическими причинами.

Найти в себе силы и заменить сладости на фрукты специалист назвала ещё одним важным фактором. 200-300 граммов ежедневно между завтраком и обедом.