Сладкая зависимость: раскрыт самый неожиданный способ отказаться от сахара

Научитесь контролировать зависимость от сахара благодаря комплексному подходу: забота о здоровье, правильное питание и помощь психологии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, травница Анжелики Дюваль.
В стратегии отказа от сахара, по мнению эксперта — три составляющих. Самая первая- избавиться от паразитов, населяющих наш организм.
"Основными питающимися в нашем организме сахаром являются паразиты, бактерии, грибки. Чем больше в организме этого всего находится, тем выше потребность в сахаре, которую они посылают через сигналы, через кишечник, который связан с нашим мозгом. Необходимо сдать анализ крови на бакпосев, на паразитов, на антитела. Выявить, с чем конкретно имеете дело, и получить назначение врача в виде схемы лечения", — расписала первые шаги Дюваль.
Не менее важно, по ее словам, пересмотреть рацион питания.
"Отмена простых углеводов, газировок, алкоголя, преобладание в рационе овощей, зелени, белков, жиров, то есть сбалансированное полноценное питание. Помогает снять зависимость от сладкого, например, хром. Его недостаток дает такую реакцию в организме, как потребность в сладком. Хром — это помощь, поддержка, но, не основной ингредиент снятия сахарной зависимости", — предупреждает врач.
Она также отметила, что зависимость от сладкого может быть связана и с психологическими причинами.
Найти в себе силы и заменить сладости на фрукты специалист назвала ещё одним важным фактором. 200-300 граммов ежедневно между завтраком и обедом.
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