Что скрывают сухие слезы: неожиданные факты о тех, кто не плачет

Слезы не всегда приносят облегчение, а сдержанность может быть признаком зрелости и силы. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразила психолог и философ Анна Кирьянова.
Кирьянова отметила, что не существует однозначного ответа на вопрос, почему некоторые люди не могут плакать. По ее словам, мнение о "целительном плаче" и необходимость выплакаться — не универсальны.
"Оказалось, что не всем людям помогает плач. Некоторые люди, наоборот, чувствуют себя разбитыми, у них усугубляется плохое состояние, если их довести до слез", — сказала психолог.
По словам Кирьяновой, склонность к слезам может быть врожденной чертой — у одних людей нервная система более ранимая, у других — более устойчивая. Кроме того, важную роль играет воспитание.
Она также привела исторические примеры отношения к слезам в разных культурах. Так, в XVIII-XIX веках существовали специальные сосуды — "слезницы", в которые собирали слезы как доказательство скорби. Однако в русской традиции есть и выражение "крокодиловы слезы", обозначающее неискренность.
"Наличие или отсутствие "слезницы" ровным счетом ни о чем не говорит", — заявила философ.
Эксперт обратила внимание на то, что доводить человека до слез в терапевтических целях может быть опасно.
Она также прокомментировала физические причины невозможности плакать, отметив, что такие случаи связаны с медицинскими проблемами, например, со слезными протоками.
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