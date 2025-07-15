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Что скрывают сухие слезы: неожиданные факты о тех, кто не плачет

Психолог Кирьянова: склонность к слезливости зависит от типа нервной системы
Здоровье

Слезы не всегда приносят облегчение, а сдержанность может быть признаком зрелости и силы. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразила психолог и философ Анна Кирьянова.

Грустная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина

Кирьянова отметила, что не существует однозначного ответа на вопрос, почему некоторые люди не могут плакать. По ее словам, мнение о "целительном плаче" и необходимость выплакаться — не универсальны.

"Оказалось, что не всем людям помогает плач. Некоторые люди, наоборот, чувствуют себя разбитыми, у них усугубляется плохое состояние, если их довести до слез", — сказала психолог.

По словам Кирьяновой, склонность к слезам может быть врожденной чертой — у одних людей нервная система более ранимая, у других — более устойчивая. Кроме того, важную роль играет воспитание.

Она также привела исторические примеры отношения к слезам в разных культурах. Так, в XVIII-XIX веках существовали специальные сосуды — "слезницы", в которые собирали слезы как доказательство скорби. Однако в русской традиции есть и выражение "крокодиловы слезы", обозначающее неискренность.

"Наличие или отсутствие "слезницы" ровным счетом ни о чем не говорит", — заявила философ.

Эксперт обратила внимание на то, что доводить человека до слез в терапевтических целях может быть опасно.

Она также прокомментировала физические причины невозможности плакать, отметив, что такие случаи связаны с медицинскими проблемами, например, со слезными протоками.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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