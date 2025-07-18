Один бокал пива в день — и риск онкологии растёт: правда, которую скрывают под нормой

Ежедневное употребление пива повышает риск онкологии

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы всё чаще появляются статьи, где эксперты рассуждают о "пользе" алкоголя. Разговоры о культуре умеренного потребления, бокале вина за ужином и расслабляющем эффекте стали нормой. Но при этом редко подчёркивается главное: алкоголь — это токсин, и даже пиво, которое считается "лёгким" напитком, может нанести серьёзный вред организму.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пиво

Что говорят специалисты о норме

Согласно стандартам, под умеренным потреблением понимается не более двух напитков в день для мужчин и одного — для женщин. Но даже в этих рамках пиво не считается частью здорового образа жизни, особенно если есть хронические заболевания или принимаются лекарства.

никакой алкоголь не может заменить овощи или полноценное питание,- подчёркивают эксперты из клиники Seattle Sutton's Healthy Eating

То, что пиво содержит антиоксиданты, не делает его полезным — таких веществ гораздо больше в овощах и ягодах, без побочных эффектов.

Чем опасно пиво — даже в малых дозах

Исследования чётко показывают: даже умеренное потребление пива повышает риски.

Увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний , особенно рака груди и толстой кишки .

Повышается артериальное давление , особенно у людей старше 40 лет.

Формируется зависимость, которая начинается с "одного бокала в день".

Появляются проблемы с весом - пиво калорийно и усиливает аппетит.

Эти риски не компенсируются ни вкусом, ни временным расслаблением. Организм расплачивается за каждую "безобидную" банку.

Уточнения

Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

