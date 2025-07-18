Один бокал пива в день — и риск онкологии растёт: правда, которую скрывают под нормой

В последние годы всё чаще появляются статьи, где эксперты рассуждают о "пользе" алкоголя. Разговоры о культуре умеренного потребления, бокале вина за ужином и расслабляющем эффекте стали нормой. Но при этом редко подчёркивается главное: алкоголь — это токсин, и даже пиво, которое считается "лёгким" напитком, может нанести серьёзный вред организму.
Согласно стандартам, под умеренным потреблением понимается не более двух напитков в день для мужчин и одного — для женщин. Но даже в этих рамках пиво не считается частью здорового образа жизни, особенно если есть хронические заболевания или принимаются лекарства.
никакой алкоголь не может заменить овощи или полноценное питание,- подчёркивают эксперты из клиники Seattle Sutton's Healthy Eating
То, что пиво содержит антиоксиданты, не делает его полезным — таких веществ гораздо больше в овощах и ягодах, без побочных эффектов.
Исследования чётко показывают: даже умеренное потребление пива повышает риски.
Увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний, особенно рака груди и толстой кишки.
Повышается артериальное давление, особенно у людей старше 40 лет.
Формируется зависимость, которая начинается с "одного бокала в день".
Появляются проблемы с весом - пиво калорийно и усиливает аппетит.
Эти риски не компенсируются ни вкусом, ни временным расслаблением. Организм расплачивается за каждую "безобидную" банку.
Пи́во - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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