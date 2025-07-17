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Одна ложка в день — и простуда не подойдёт: ягоды, которые работают лучше таблеток

Брусника снижает воспаления и нормализует уровень сахара в крови
2:04
Здоровье

Среди распространённых мифов о здоровье есть один особенно стойкий: якобы летом можно "запастись" витаминами впрок. Но врачи давно развеяли эту иллюзию — витамины не накапливаются, а усваиваются здесь и сейчас. Поэтому поддерживать иммунитет важно круглый год, особенно осенью, когда организм уязвим перед вирусами и простудами.

Настой из северных ягод
Фото: Design by Freepick by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настой из северных ягод

В этом помогут ягоды, доступные даже в холодный сезон — свежие, замороженные или в виде настоев. Вот те, на которые стоит обратить внимание.

Клюква: антисептик с витамином C

Эта кисленькая ягода — настоящий иммунный щит. Клюква обладает:

  • антибактериальным действием,

  • противовоспалительными свойствами,

  • высоким содержанием витамина C.

Особенно полезна при первых признаках простуды и для профилактики проблем с дыхательными путями.

Облепиха: суперягода осени

Ягода с характерным вкусом и массой пользы:

  • богата витаминами C, A, E,

  • замедляет старение клеток,

  • поддерживает иммунитет в периоды вирусных вспышек.

Облепиха полезна как в свежем виде, так и в виде масла или замороженной заготовки.

Шиповник: классика для иммунитета

Один из самых доступных и эффективных источников витамина C. Настой шиповника:

  • укрепляет иммунитет,

  • защищает сосуды,

  • улучшает работу сердца.

Идеален в виде чая в холодное время года.

Чёрная смородина: антиоксидантная защита

Содержит не только витамин C, но и полифенолы, которые помогают организму бороться с вирусами. Смородина — это:

  • мощная противовирусная профилактика,

  • защита от оксидативного стресса,

  • поддержка иммунной системы.

Брусника: ягода широкого спектра

Эта скромная лесная ягода:

  • снимает воспаления,

  • укрепляет иммунитет,

  • улучшает работу мочевыделительной системы,

  • нормализует сахар и поддерживает печень.

Можно есть свежей, замороженной или в виде морса.

Уточнения

Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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