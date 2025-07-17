Одна ложка в день — и простуда не подойдёт: ягоды, которые работают лучше таблеток

Среди распространённых мифов о здоровье есть один особенно стойкий: якобы летом можно "запастись" витаминами впрок. Но врачи давно развеяли эту иллюзию — витамины не накапливаются, а усваиваются здесь и сейчас. Поэтому поддерживать иммунитет важно круглый год, особенно осенью, когда организм уязвим перед вирусами и простудами.
В этом помогут ягоды, доступные даже в холодный сезон — свежие, замороженные или в виде настоев. Вот те, на которые стоит обратить внимание.
Эта кисленькая ягода — настоящий иммунный щит. Клюква обладает:
антибактериальным действием,
противовоспалительными свойствами,
высоким содержанием витамина C.
Особенно полезна при первых признаках простуды и для профилактики проблем с дыхательными путями.
Ягода с характерным вкусом и массой пользы:
богата витаминами C, A, E,
замедляет старение клеток,
поддерживает иммунитет в периоды вирусных вспышек.
Облепиха полезна как в свежем виде, так и в виде масла или замороженной заготовки.
Один из самых доступных и эффективных источников витамина C. Настой шиповника:
укрепляет иммунитет,
защищает сосуды,
улучшает работу сердца.
Идеален в виде чая в холодное время года.
Содержит не только витамин C, но и полифенолы, которые помогают организму бороться с вирусами. Смородина — это:
мощная противовирусная профилактика,
защита от оксидативного стресса,
поддержка иммунной системы.
Эта скромная лесная ягода:
снимает воспаления,
укрепляет иммунитет,
улучшает работу мочевыделительной системы,
нормализует сахар и поддерживает печень.
Можно есть свежей, замороженной или в виде морса.
Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.