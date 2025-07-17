Одна ложка в день — и простуда не подойдёт: ягоды, которые работают лучше таблеток

Брусника снижает воспаления и нормализует уровень сахара в крови

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Среди распространённых мифов о здоровье есть один особенно стойкий: якобы летом можно "запастись" витаминами впрок. Но врачи давно развеяли эту иллюзию — витамины не накапливаются, а усваиваются здесь и сейчас. Поэтому поддерживать иммунитет важно круглый год, особенно осенью, когда организм уязвим перед вирусами и простудами.

Фото: Design by Freepick by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настой из северных ягод

В этом помогут ягоды, доступные даже в холодный сезон — свежие, замороженные или в виде настоев. Вот те, на которые стоит обратить внимание.

Клюква: антисептик с витамином C

Эта кисленькая ягода — настоящий иммунный щит. Клюква обладает:

антибактериальным действием,

противовоспалительными свойствами,

высоким содержанием витамина C.

Особенно полезна при первых признаках простуды и для профилактики проблем с дыхательными путями.

Облепиха: суперягода осени

Ягода с характерным вкусом и массой пользы:

богата витаминами C, A, E,

замедляет старение клеток,

поддерживает иммунитет в периоды вирусных вспышек.

Облепиха полезна как в свежем виде, так и в виде масла или замороженной заготовки.

Шиповник: классика для иммунитета

Один из самых доступных и эффективных источников витамина C. Настой шиповника:

укрепляет иммунитет,

защищает сосуды,

улучшает работу сердца.

Идеален в виде чая в холодное время года.

Чёрная смородина: антиоксидантная защита

Содержит не только витамин C, но и полифенолы, которые помогают организму бороться с вирусами. Смородина — это:

мощная противовирусная профилактика,

защита от оксидативного стресса,

поддержка иммунной системы.

Брусника: ягода широкого спектра

Эта скромная лесная ягода:

снимает воспаления,

укрепляет иммунитет,

улучшает работу мочевыделительной системы,

нормализует сахар и поддерживает печень.

Можно есть свежей, замороженной или в виде морса.

Уточнения

Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

