Эти привычки разрушают ваш сон: вы делаете их каждый вечер — и не замечаете

Эмоциональные ссоры вечером вызывают ночной стресс

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хороший сон — залог здоровья, энергии и настроения. Но многие продолжают совершать ошибки, которые мешают телу и мозгу полноценно отдохнуть. В результате — постоянная усталость, раздражительность и проблемы со здоровьем. Чтобы избежать этого, просто перестаньте делать вот это перед сном.

Фото: freepik.com by seventyfour, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ссора

Не трогай смартфон перед сном

Листать ленту в соцсетях, смотреть видео или переписываться в мессенджерах кажется безобидным — но только на первый взгляд. Экран смартфона даёт яркую зрительную и информационную нагрузку, которая мешает мозгу "переключиться" в режим сна.

Итог — долгое засыпание, поверхностный сон и вялость на утро.

Что делать: отложите телефон хотя бы за час до сна. Лучше замените его книгой или лёгкой медитацией.

Не выясняй отношения вечером

Ссоры перед сном запускают эмоциональный стресс, который не даёт расслабиться. Всплеск адреналина и напряжение — враги нормального засыпания.

Совет: любые разборки — на утро. Даже самый острый конфликт подождёт. А ваш сон — нет.

Зарядка? Не сейчас

Физическая активность действительно полезна, но не поздним вечером. Даже лёгкая тренировка повышает пульс и стимулирует нервную систему, что мешает телу замедлиться и перейти к отдыху.

Лучше: перенесите упражнения на утро — зарядка там куда эффективнее.

Алкоголь и сигареты: расслабление — обманка

Многие думают, что бокал вина или сигарета помогают уснуть. На самом деле и алкоголь, и никотин ухудшают качество сна, вызывая ночные пробуждения и нарушая фазы сна.

Вывод: чем меньше вредных привычек перед сном — тем лучше организм восстанавливается ночью.

Плотный ужин — плохая идея

Переедание перед сном перегружает ЖКТ. Тело вместо восстановления занято перевариванием еды, что приводит к нарушению сна и даже набору веса.

Оптимально: лёгкий ужин за 2-3 часа до сна и минимум тяжёлых продуктов.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

