Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Условия, при которых ходьба способствует снижению массы тела — мнение врачей
Подержанная машина может быть выгоднее новой: когда стоит сделать выбор в её пользу
Как Россия контролирует 40% крабового рынка Бахрейна: успешные поставки
Сын Александра Митты не смог сдержать слёз на прощании
Байкер рассказал о способах навигации при сбоях геолокации
Орбан заявил, что ЕС должен определить границы и статус Украины до обсуждения её вступления
Кошки могут кусаться из-за перевозбуждения при ласке
Арсений Бородин рассказал о своей жизни после сердечного приступа
Как приготовить варенье из кабачков с цитрусовым вкусом всего за 4 простых шага

Эти привычки разрушают ваш сон: вы делаете их каждый вечер — и не замечаете

Эмоциональные ссоры вечером вызывают ночной стресс
2:11
Здоровье

Хороший сон — залог здоровья, энергии и настроения. Но многие продолжают совершать ошибки, которые мешают телу и мозгу полноценно отдохнуть. В результате — постоянная усталость, раздражительность и проблемы со здоровьем. Чтобы избежать этого, просто перестаньте делать вот это перед сном.

ссора
Фото: freepik.com by seventyfour, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ссора

Не трогай смартфон перед сном

Листать ленту в соцсетях, смотреть видео или переписываться в мессенджерах кажется безобидным — но только на первый взгляд. Экран смартфона даёт яркую зрительную и информационную нагрузку, которая мешает мозгу "переключиться" в режим сна.

Итог — долгое засыпание, поверхностный сон и вялость на утро.

Что делать: отложите телефон хотя бы за час до сна. Лучше замените его книгой или лёгкой медитацией.

Не выясняй отношения вечером

Ссоры перед сном запускают эмоциональный стресс, который не даёт расслабиться. Всплеск адреналина и напряжение — враги нормального засыпания.

Совет: любые разборки — на утро. Даже самый острый конфликт подождёт. А ваш сон — нет.

Зарядка? Не сейчас

Физическая активность действительно полезна, но не поздним вечером. Даже лёгкая тренировка повышает пульс и стимулирует нервную систему, что мешает телу замедлиться и перейти к отдыху.

Лучше: перенесите упражнения на утро — зарядка там куда эффективнее.

Алкоголь и сигареты: расслабление — обманка

Многие думают, что бокал вина или сигарета помогают уснуть. На самом деле и алкоголь, и никотин ухудшают качество сна, вызывая ночные пробуждения и нарушая фазы сна.

Вывод: чем меньше вредных привычек перед сном — тем лучше организм восстанавливается ночью.

Плотный ужин — плохая идея

Переедание перед сном перегружает ЖКТ. Тело вместо восстановления занято перевариванием еды, что приводит к нарушению сна и даже набору веса.

Оптимально: лёгкий ужин за 2-3 часа до сна и минимум тяжёлых продуктов.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Домашние животные
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты Аудио 
Lexus TX обошёл Toyota Highlander в рейтинге надёжности трёхрядных гибридов
Авто
Lexus TX обошёл Toyota Highlander в рейтинге надёжности трёхрядных гибридов Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Без муки и молока — а на вкус лучше классических: блинчики, которые хочется есть каждое утро
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Последние материалы
Сын Александра Митты не смог сдержать слёз на прощании
Байкер рассказал о способах навигации при сбоях геолокации
Эмоциональные ссоры вечером вызывают ночной стресс
Орбан заявил, что ЕС должен определить границы и статус Украины до обсуждения её вступления
Кошки могут кусаться из-за перевозбуждения при ласке
Арсений Бородин рассказал о своей жизни после сердечного приступа
Как приготовить варенье из кабачков с цитрусовым вкусом всего за 4 простых шага
Косметолог Кузнецова назвала опасные процедуры для лица и тела
Частота моргания помогает определить предвзятость при чтении — исследование НИУ ВШЭ
Турецкая боксёрша шокировала фанатов снимками из Казахстана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.