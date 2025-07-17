Эти привычки разрушают ваш сон: вы делаете их каждый вечер — и не замечаете

Хороший сон — залог здоровья, энергии и настроения. Но многие продолжают совершать ошибки, которые мешают телу и мозгу полноценно отдохнуть. В результате — постоянная усталость, раздражительность и проблемы со здоровьем. Чтобы избежать этого, просто перестаньте делать вот это перед сном.
Листать ленту в соцсетях, смотреть видео или переписываться в мессенджерах кажется безобидным — но только на первый взгляд. Экран смартфона даёт яркую зрительную и информационную нагрузку, которая мешает мозгу "переключиться" в режим сна.
Итог — долгое засыпание, поверхностный сон и вялость на утро.
Что делать: отложите телефон хотя бы за час до сна. Лучше замените его книгой или лёгкой медитацией.
Ссоры перед сном запускают эмоциональный стресс, который не даёт расслабиться. Всплеск адреналина и напряжение — враги нормального засыпания.
Совет: любые разборки — на утро. Даже самый острый конфликт подождёт. А ваш сон — нет.
Физическая активность действительно полезна, но не поздним вечером. Даже лёгкая тренировка повышает пульс и стимулирует нервную систему, что мешает телу замедлиться и перейти к отдыху.
Лучше: перенесите упражнения на утро — зарядка там куда эффективнее.
Многие думают, что бокал вина или сигарета помогают уснуть. На самом деле и алкоголь, и никотин ухудшают качество сна, вызывая ночные пробуждения и нарушая фазы сна.
Вывод: чем меньше вредных привычек перед сном — тем лучше организм восстанавливается ночью.
Переедание перед сном перегружает ЖКТ. Тело вместо восстановления занято перевариванием еды, что приводит к нарушению сна и даже набору веса.
Оптимально: лёгкий ужин за 2-3 часа до сна и минимум тяжёлых продуктов.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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