Кабачковая икра — не просто закуска: вот как она влияет на кожу, вес и здоровье

Кабачковая икра — популярная закуска, особенно в сезон заготовок. Кто-то уже наполнил кладовку банками на зиму, а кто-то только планирует готовить. Но у многих возникает логичный вопрос: а полезна ли она вообще? Как оказалось — да. Причём не только вкусная, но и насыщенная полезными свойствами.
Один из главных плюсов — низкая калорийность. Кабачковая икра не перегружает рацион и отлично подойдёт для перекуса в процессе похудения. Особенно если есть её не с белым хлебом, а, например, с цельнозерновыми хлебцами или овощами.
Несмотря на термическую обработку, в икре сохраняются витамины, особенно группы В, С и РР, а также калий и магний. Это делает закуску полезной для укрепления иммунной системы и защиты от сезонных простуд.
Благодаря витамину Е, кабачковая икра обладает антиоксидантным действием. Она помогает организму бороться с воспалениями и способствует защите клеток от преждевременного старения. Такой бонус особенно ценен тем, кто хочет сохранить здоровье кожи и сосудов.
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