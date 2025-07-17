Кабачковая икра — не просто закуска: вот как она влияет на кожу, вес и здоровье

Кабачковая икра подходит для перекуса при похудении — польза подтверждена специалистами

Кабачковая икра — популярная закуска, особенно в сезон заготовок. Кто-то уже наполнил кладовку банками на зиму, а кто-то только планирует готовить. Но у многих возникает логичный вопрос: а полезна ли она вообще? Как оказалось — да. Причём не только вкусная, но и насыщенная полезными свойствами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кабачковая икра

Подходит для тех, кто на диете

Один из главных плюсов — низкая калорийность. Кабачковая икра не перегружает рацион и отлично подойдёт для перекуса в процессе похудения. Особенно если есть её не с белым хлебом, а, например, с цельнозерновыми хлебцами или овощами.

Поддерживает иммунитет

Несмотря на термическую обработку, в икре сохраняются витамины, особенно группы В, С и РР, а также калий и магний. Это делает закуску полезной для укрепления иммунной системы и защиты от сезонных простуд.

Замедляет старение

Благодаря витамину Е, кабачковая икра обладает антиоксидантным действием. Она помогает организму бороться с воспалениями и способствует защите клеток от преждевременного старения. Такой бонус особенно ценен тем, кто хочет сохранить здоровье кожи и сосудов.

Уточнения

Витами́н title="латиницей">E - группа природных соединений — производных токола.

