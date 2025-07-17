Очищение перед сном — не каприз, а необходимость: вот что происходит без него

Чистая, ухоженная кожа — это не просто вопрос внешности. От состояния кожи и волос напрямую зависит наше настроение, уверенность в себе и даже общее самочувствие. Но нередко именно мы сами мешаем своей коже выглядеть лучше. И одна из самых распространённых ошибок — сон с макияжем.
Демакияж — это не просто "хочешь — смывай, хочешь — нет". Это обязательный этап ухода, который нельзя пропускать. На коже за день оседают пыль, остатки косметики, себум, грязь из воздуха. Всё это забивает поры, создавая идеальную среду для воспалений и появления акне.
Ночью кожа активно восстанавливается. Это время, когда происходят ключевые процессы регенерации. Но если лицо покрыто макияжем — кожа не может "дышать", и естественные механизмы восстановления блокируются.
Очищенное лицо гораздо лучше воспринимает полезные вещества из кремов, сывороток и масел. Если нанести уход на неочищенную кожу, эффект будет почти нулевым — активные компоненты просто не проникнут сквозь барьер из загрязнений и остатков макияжа.
Важно не только смыть макияж, но и сделать это мягко и бережно:
выбирай средства без агрессивных компонентов,
избегай алкоголя в составе,
не трите кожу с усилием — особенно область вокруг глаз,
лучше использовать двухэтапное очищение: масло + пенка или гель.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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