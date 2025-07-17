Очищение перед сном — не каприз, а необходимость: вот что происходит без него

Макияж на ночь вызывает воспаления и закупорку пор

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чистая, ухоженная кожа — это не просто вопрос внешности. От состояния кожи и волос напрямую зависит наше настроение, уверенность в себе и даже общее самочувствие. Но нередко именно мы сами мешаем своей коже выглядеть лучше. И одна из самых распространённых ошибок — сон с макияжем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спящая девушка с красивым макияжем

Почему нельзя засыпать, не смыв макияж

Демакияж — это не просто "хочешь — смывай, хочешь — нет". Это обязательный этап ухода, который нельзя пропускать. На коже за день оседают пыль, остатки косметики, себум, грязь из воздуха. Всё это забивает поры, создавая идеальную среду для воспалений и появления акне.

Ночью кожа активно восстанавливается. Это время, когда происходят ключевые процессы регенерации. Но если лицо покрыто макияжем — кожа не может "дышать", и естественные механизмы восстановления блокируются.

Чистая кожа лучше впитывает уход

Очищенное лицо гораздо лучше воспринимает полезные вещества из кремов, сывороток и масел. Если нанести уход на неочищенную кожу, эффект будет почти нулевым — активные компоненты просто не проникнут сквозь барьер из загрязнений и остатков макияжа.

Как правильно удалять косметику

Важно не только смыть макияж, но и сделать это мягко и бережно:

выбирай средства без агрессивных компонентов,

избегай алкоголя в составе,

не трите кожу с усилием — особенно область вокруг глаз,

лучше использовать двухэтапное очищение: масло + пенка или гель.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

