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Вода с лимоном утром полезна для тела, но опасна для рта — как не навредить себе

После лимонной воды не следует чистить зубы минимум 30 минут
1:50
Здоровье

Вода с лимоном — напиток, которому приписывают почти магические свойства. Он стал настоящим утренним ритуалом для многих: бодрит, улучшает пищеварение, помогает запустить обмен веществ. Но у этой привычки есть и обратная сторона, о которой важно знать.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Лимонная вода: полезно, но не всегда безопасно

Пользу воды с лимоном часто связывают с восстановлением кислотно-щелочного баланса. Нарушение этого баланса может проявляться:

  • постоянной усталостью,

  • головными болями,

  • апатией,

  • общей слабостью.

Часто виновниками такого состояния становятся продукты с высокой кислотной нагрузкой — мясо, сыр, фастфуд. На этом фоне лимонная вода кажется идеальным противовесом.

Она действительно активизирует выработку слюны и ферментов, помогает работе кишечника, а также может стать мягкой альтернативой кофе.

В чём скрытая угроза

Но стоматологи бьют тревогу: при регулярном употреблении кислых напитков страдают зубы. Лимонная кислота разрушает эмаль, открывая путь к:

  • гиперчувствительности,

  • кариесу,

  • микротрещинам.

С каждым стаканом защитный слой становится тоньше — и если пить лимонную воду часто, проблема становится хронической.

Как снизить вред, не отказываясь от пользы

Хорошая новость — полностью отказываться от привычки не нужно. Просто следуй нескольким простым правилам:

  • Пей воду с лимоном через соломинку, чтобы минимизировать контакт с зубами.

  • После — ополосни рот обычной водой. Это нейтрализует кислоту.

  • Не чисти зубы сразу — подожди минимум 30 минут, чтобы не повредить ослабленную эмаль.

Так ты сможешь сохранить пользу для организма — и не навредить себе.

Уточнения

Зубная эмаль - внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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