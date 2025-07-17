Утренний кофе может навредить желудку: простой напиток поможет гораздо эффективнее

Многие из нас не мыслят утра без чашки кофе. Этот ритуал стал привычным и даже необходимым. Но что, если именно кофе натощак - не лучший старт для организма? Утренний напиток может как зарядить энергией, так и навредить — всё зависит от выбора.
Кофе действительно бодрит. Но только на первый взгляд. Утром организм и без кофеина начинает вырабатывать кортизол - гормон, который пробуждает и запускает обменные процессы. А кофе, выпитый в это время, может сбить естественный ритм, в результате чего эффект бодрости будет кратким, а усталость — возвращаться быстрее.
Особенно осторожными должны быть те, кто страдает:
повышенной кислотностью,
гастритом или язвой,
рефлюксом или изжогой.
Кофе раздражает слизистую и может усугубить эти состояния, особенно если пить его на пустой желудок.
Самое простое и полезное решение — обычная вода. Стакан воды сразу после пробуждения может принести больше пользы, чем кажется. Это не просто "глоток освежения", а мощный внутренний импульс к запуску всех систем организма.
Активирует пищеварение
Стимулирует перистальтику кишечника
Выводит токсины, накопленные за ночь
Улучшает работу лимфатической и кровеносной систем
Поддерживает метаболизм и помогает в процессе похудения
Заряжает энергией мягко и без скачков давления
Эта привычка — простая, бесплатная и легко внедряемая. А главное — она помогает телу просыпаться естественно, без перегрузки.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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