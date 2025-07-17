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Утренний кофе может навредить желудку: простой напиток поможет гораздо эффективнее

Утренний кофе может усиливать симптомы гастрита и рефлюкса
Здоровье

Многие из нас не мыслят утра без чашки кофе. Этот ритуал стал привычным и даже необходимым. Но что, если именно кофе натощак - не лучший старт для организма? Утренний напиток может как зарядить энергией, так и навредить — всё зависит от выбора.

Кофе
Фото: unsplash.com by Nathan Dumlao is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кофе

Почему утренний кофе — не идеальное решение

Кофе действительно бодрит. Но только на первый взгляд. Утром организм и без кофеина начинает вырабатывать кортизол - гормон, который пробуждает и запускает обменные процессы. А кофе, выпитый в это время, может сбить естественный ритм, в результате чего эффект бодрости будет кратким, а усталость — возвращаться быстрее.

Особенно осторожными должны быть те, кто страдает:

  • повышенной кислотностью,

  • гастритом или язвой,

  • рефлюксом или изжогой.

Кофе раздражает слизистую и может усугубить эти состояния, особенно если пить его на пустой желудок.

Что пить утром вместо кофе

Самое простое и полезное решение — обычная вода. Стакан воды сразу после пробуждения может принести больше пользы, чем кажется. Это не просто "глоток освежения", а мощный внутренний импульс к запуску всех систем организма.

Польза воды натощак

  • Активирует пищеварение

  • Стимулирует перистальтику кишечника

  • Выводит токсины, накопленные за ночь

  • Улучшает работу лимфатической и кровеносной систем

  • Поддерживает метаболизм и помогает в процессе похудения

  • Заряжает энергией мягко и без скачков давления

Эта привычка — простая, бесплатная и легко внедряемая. А главное — она помогает телу просыпаться естественно, без перегрузки.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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