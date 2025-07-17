Упало давление? Эти продукты поднимут его без лекарств и побочных эффектов

Чёрный шоколад помогает при резком снижении давления

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание влияет не только на фигуру, но и на самочувствие. В том числе — на артериальное давление. При пониженном давлении (гипотонии) можно использовать еду как мягкий способ улучшить состояние — главное, знать что именно и в каких количествах стоит употреблять.

Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколад

Кофе: быстрая помощь, но с оговорками

Чашка крепкого кофе — первое, о чём вспоминают гипотоники. Напиток действительно может повысить давление, но важно не переборщить. Если пить кофе часто, организм привыкает, и эффект становится слабее. А вот при редком употреблении реакция будет ярче.

Помните: избыток кофеина — это риск учащённого сердцебиения, беспокойства и даже аритмии.

Солёные закуски: быстрый эффект, но не на каждый день

Иногда на помощь приходят продукты, которые обычно относят к "вредным" — чипсы, орешки, крекеры, солёные огурцы или даже соевый соус. Соль способствует задержке жидкости и кратковременному повышению давления.

Но тут важно помнить рекомендацию ВОЗ: не более 5 граммов соли в сутки - это примерно одна чайная ложка.

Чёрный шоколад: вкусное средство от гипотонии

В нём содержатся и сахар, и кофеин — оба вещества способны слегка поднять давление. Но целую плитку съедать не нужно: достаточно пары долек, чтобы почувствовать эффект.

Простая вода — тоже работает

Иногда причина гипотонии — не дефицит соли или сахара, а обычное обезвоживание. Даже пара стаканов воды могут вернуть давление в норму. Если вы чувствуете вялость или головокружение — начните с воды.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

