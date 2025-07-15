Когда солнце становится опасным: что грозит тем, кто пренебрегает защитой

Дерматолог Сафонова: отказ от солнцезащитного крема может привести к плачевным последствиям

Доктор Лариса Сафонова рассказала Pravda.Ru, почему специальные средства от солнца обязательны к применению в период жаркой безоблачной погоды.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка использует SPF-крем

Лучше перестраховаться, чем потом ликвидировать неприятные последствия долгого пребывания под солнечными лучами, говорит врач. Доступный метод защиты от ультрафиолета — специальный солнцезащитный крем.

Отказ от использования защиты может привести к целому ряду плачевных последствий, утверждает эксперт.

"Прежде всего базалиома, меланома, плоскоклеточный рак кожи. Если человек выходит в период активного солнца, часто ожоги связаны с повышенным риском онкологических заболеваний кожи", — перечислила возможные проблемы дерматолог.

Долгое времяпрепровождение под солнечными лучами, по словам Сафоновой, не лучшим образом сказывается и на внешнем виде, и на молодости кожи.

"Исследования проводились неоднократно. Брали даже близнецов, которые жили в разных условиях, и один подвергался избыточной инсоляции. У него были признаки фотостарения выраженнее, чем у того, кто защищался или жил в другой климатической зоне ", — привела пример Сафонова.

Чтобы "сгореть" под палящими лучами, светлым людям достаточно 10-15 минут, утверждает специалист.