Когда солнце становится опасным: что грозит тем, кто пренебрегает защитой

Доктор Лариса Сафонова рассказала Pravda.Ru, почему специальные средства от солнца обязательны к применению в период жаркой безоблачной погоды.
Лучше перестраховаться, чем потом ликвидировать неприятные последствия долгого пребывания под солнечными лучами, говорит врач. Доступный метод защиты от ультрафиолета — специальный солнцезащитный крем.
Отказ от использования защиты может привести к целому ряду плачевных последствий, утверждает эксперт.
"Прежде всего базалиома, меланома, плоскоклеточный рак кожи. Если человек выходит в период активного солнца, часто ожоги связаны с повышенным риском онкологических заболеваний кожи", — перечислила возможные проблемы дерматолог.
Долгое времяпрепровождение под солнечными лучами, по словам Сафоновой, не лучшим образом сказывается и на внешнем виде, и на молодости кожи.
"Исследования проводились неоднократно. Брали даже близнецов, которые жили в разных условиях, и один подвергался избыточной инсоляции. У него были признаки фотостарения выраженнее, чем у того, кто защищался или жил в другой климатической зоне ", — привела пример Сафонова.
Чтобы "сгореть" под палящими лучами, светлым людям достаточно 10-15 минут, утверждает специалист.
У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?