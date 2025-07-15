Названы люди с самой уязвимой к солнечному воздействию кожей

Дерматолог Сафонова: люди с первым и вторым фототипами кожи наиболее уязвимы к солнцу

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог и косметолог Лариса Сафонова в беседе с Pravda.Ru назвала категории людей, чья кожа особенно уязвима к солнечным лучам.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Если у человека первый или второй фототип — он в группе риска по воздействию ультрафиолета на кожу. Бдительность, по словам эксперта, не помешает прежде всего блондинам.

"Их кожа содержит мало пигмента меланина по сравнению с другими типами кожи — это так называемый скандинавский фототип. Кожа очень светлая, молочно-белая, розовая. Волосы светлые или рыжие, глаза чаще голубые, серые, зеленые. И очень часто рыжеволосые, у них тоже очень светлая кожа, очень много пигмента на коже, веснушек", — перечислила признаки первого и второго фототипа людей дерматолог.

Совет остерегаться прямых солнечных лучей относится не только к светловолосым и светлокожим взрослым. Беречь от воздействия жёсткого ультрафиолета нужно и белокурых детей.

"У них тоже веснушки присутствуют, волосы светло-русые, русые, каштановые. Глаза голубые, тоже серые. У них чуть лучше кожа загорает, но все равно требуется высокая защита, потому что есть риск солнечных ожогов и риск фотостарения. Это обитатели центральных и северных областей Европы", — добавила специалист.