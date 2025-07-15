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Забудьте о бессоннице: дыхание 4-7-8 как эффективный способ засыпать без лекарств

Метод 4-7-8: простое дыхательное упражнение для быстрого засыпания
3:44
Здоровье

Многие из нас сталкиваются с проблемой бессонницы или трудностей с засыпанием, несмотря на очевидную усталость. В такие моменты часто возникает соблазн обратиться к таблеткам. Но есть метод, который предлагает решение без медикаментов и обладает доказанным эффектом — техника дыхания 4-7-8. Этот метод, разработанный доктором Эндрю Вейлом, экспертом по сну и интегративной медицине, воздействует непосредственно на нервную систему и помогает успокоить ум, ускоряя процесс засыпания.

Мужчина спит под одеялом возле вентилятора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина спит под одеялом возле вентилятора

Что такое метод 4-7-8

Метод 4-7-8 основан на дыхательных упражнениях, которые позволяют расслабить тело и ум. Этот метод замедляет сердечный ритм, улучшает кровообращение, снижает артериальное давление, расслабляет мышцы и помогает сосредоточиться на нейтральном процессе — дыхании. Это, в свою очередь, способствует выработке мелатонина, гормона сна, который помогает организму подготовиться ко сну.

Принцип метода очень прост

  • Сделайте глубокий вдох через нос, считая до 4.
  • Задержите дыхание на 7 секунд.
  • Медленно выдохните через рот, считая до 8.

Как метод помогает с засыпанием

Этот процесс расслабляет и фокусирует внимание, отключая тревожные мысли и ускоряя выработку мелатонина. В результате вы достигаете глубокого расслабления и успокоения. Уже через несколько минут дыхательной практики вы почувствуете улучшение — ваше тело и разум станут спокойными и готовы ко сну.

Как быстро почувствовать эффект

Эффект будет заметен уже с первого дня, но для максимальных результатов рекомендуется регулярно повторять упражнение. Доктор Вейл советует делать дыхательные упражнения как минимум дважды в день и выполнять их по 4 раза подряд. Через месяц ежедневной практики вы заметите, что засыпание стало быстрее, а сон — более качественным.

Дополнительные рекомендации для улучшения сна

Чтобы усилить эффект метода 4-7-8, важно следовать нескольким простым рекомендациям:

  • Выключите экраны за 30 минут до сна. Синий свет, исходящий от экранов, блокирует выработку мелатонина.
  • Соблюдайте вечерний ритуал. Ложитесь спать в одно и то же время, избегайте обильного ужина перед сном.
  • Создайте комфортную атмосферу в спальне. Охлаждение комнаты до 18-19°C поможет вам быстрее заснуть.
  • Занимайтесь расслабляющими действиями перед сном: читайте книги, слушайте спокойную музыку или делайте легкую растяжку.

Почему этот метод работает

Метод 4-7-8 имеет научное обоснование. Исследования подтверждают, что этот способ помогает не только расслабить нервную систему, но и увеличить выработку мелатонина. Так, по данным журнала Physiological Reports, короткосрочные результаты от применения данной техники заметны уже через несколько дней, а длительная практика может значительно улучшить качество сна.

Метод 4-7-8 — это не только простой, но и эффективный способ помочь себе засыпать, даже если вы проснулись среди ночи. Этот метод требует лишь небольшой практики, и уже через некоторое время вы почувствуете, что засыпать стало легче, а ночной отдых — качественнее. Это решение без лекарств, которое работает и приносит долгосрочные результаты.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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