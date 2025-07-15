Запах и мокрые пятна остаются в прошлом: простая процедура решает проблему за один раз

Как избавиться от гипергидроза подмышек: советы дерматологов и новые технологии

5:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипергидроз подмышек — это избыточное потоотделение в области подмышечных впадин, не связанное с физическими нагрузками, высокой температурой окружающей среды или другими внешними факторами. Это состояние не только приносит дискомфорт, но и может существенно снижать качество жизни. Постоянное беспокойство по поводу потливости, запаха и следов на одежде часто приводит к социальной изоляции, особенно среди подростков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Симптомы гипергидроза подмышек

Основные симптомы гипергидроза включают:

Интенсивное потоотделение в подмышечных впадинах без видимой причины.

Частые пятна на одежде, связанные с потоотделением.

Раздражение кожи, которое может привести к дерматиту.

Неприятный запах пота, который может стать заметным не только для самого пациента, но и для его окружения.

Если гипергидроз не лечить, с течением времени количество потовых желез может увеличиться, что усиливает запах и неудобства. Этот процесс может перейти в замкнутый круг: стресс от потливости приводит к ещё большему усилению симптомов.

Причины гипергидроза

Гипергидроз может быть как первичным, так и вторичным. Причины могут включать:

Гормональные изменения

Такие как пубертатный период, беременность или климакс.

Нервное напряжение

Стрессы и эмоциональные переживания могут активировать симпатическую нервную систему, что приводит к усиленной потливости.

Заболевания

Эндокринные заболевания: гипертиреоз, диабет, феохромоцитомы.

гипертиреоз, диабет, феохромоцитомы. Нервные заболевания: болезнь Паркинсона, эпилепсия.

болезнь Паркинсона, эпилепсия. Инфекционные заболевания и отравления.

Медикаменты

Некоторые препараты, например, антидепрессанты или инсулин, могут спровоцировать усиленное потоотделение.

Погрешности в питании

Специи, алкоголь, кофе могут усугубить проблему.

Диагностика гипергидроза

Для диагностики гипергидроза необходимо проконсультироваться с терапевтом или дерматологом. Врач проведет опрос пациента, осмотрит его и, при необходимости, направит к узким специалистам (невролог, эндокринолог, онколог).

Основные методы диагностики

Проба Минора : помогает выявить области с повышенным потоотделением.

: помогает выявить области с повышенным потоотделением. Хроматографический анализ : определяет химический состав пота.

: определяет химический состав пота. Гравиметрический анализ: измеряет количество выделяемого пота.

Лечение гипергидроза

Лечение гипергидроза может быть консервативным и хирургическим. Консервативные методы включают:

Гигиена

Ежедневный душ и применение дезодорантов для уменьшения запаха.

Медикаменты

Антиперспиранты с хлоридом алюминия и другими активными компонентами.

с хлоридом алюминия и другими активными компонентами. Препараты : атропин, Пропранолол, Клонопин и другие могут помочь в контроле потоотделения.

: атропин, Пропранолол, Клонопин и другие могут помочь в контроле потоотделения. Психотерапевтические методы: гипноз и расслабляющие техники для снижения стресса.

Физиотерапия

Контрастный душ, хвойные ванны, электросон и другие методы для стимуляции работы потовых желез.

Хирургическое лечение

Липосакция подмышечных впадин.

подмышечных впадин. Кюретаж - разрушение нервных окончаний и удаление потовых желез.

- разрушение нервных окончаний и удаление потовых желез. Ботокс - инъекции ботулинического токсина блокируют передачу нервных импульсов к потовым железам, снижая потоотделение.

Лечение гипергидроза ботоксом

Этот метод заключается в введении ботулинического токсина в подмышечные впадины, что блокирует передачу нервных импульсов и снижает потоотделение. Эффект от процедуры может длиться от нескольких месяцев до года. Процедура безопасна и проводится в амбулаторных условиях. Однако она имеет противопоказания, такие как воспаления в области подмышек, миастения или беременность.

Лечение гипергидроза лазером

Лазерное лечение — это новейшая методика, при которой лазерный луч воздействует на потовые железы, блокируя их деятельность. Процедура проста, не вызывает осложнений и требует всего одну сессию. Лазерное воздействие позволяет избавиться от гипергидроза навсегда.

Профилактика гипергидроза

Профилактика включает:

Ношение одежды из натуральных тканей, которая позволяет коже дышать.

Соблюдение диеты с исключением острой пищи, алкоголя и кофе.

Регулярный контрастный душ.

Применение антиперспирантов.

К какому врачу обратиться с гипергидрозом

Если вы страдаете от гипергидроза, обратитесь к дерматологу или терапевту. Врач поможет диагностировать проблему и предложит соответствующее лечение.

Гипергидроз — это не только физическая проблема, но и эмоциональный барьер для многих людей. Однако современные методы лечения позволяют эффективно справляться с этим заболеванием, возвращая пациентам комфорт и уверенность в себе.

Уточнения

Гипергидро́з - функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

