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Запах и мокрые пятна остаются в прошлом: простая процедура решает проблему за один раз

Как избавиться от гипергидроза подмышек: советы дерматологов и новые технологии
5:13
Здоровье

Гипергидроз подмышек — это избыточное потоотделение в области подмышечных впадин, не связанное с физическими нагрузками, высокой температурой окружающей среды или другими внешними факторами. Это состояние не только приносит дискомфорт, но и может существенно снижать качество жизни. Постоянное беспокойство по поводу потливости, запаха и следов на одежде часто приводит к социальной изоляции, особенно среди подростков.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Симптомы гипергидроза подмышек

Основные симптомы гипергидроза включают:

  • Интенсивное потоотделение в подмышечных впадинах без видимой причины.
  • Частые пятна на одежде, связанные с потоотделением.
  • Раздражение кожи, которое может привести к дерматиту.
  • Неприятный запах пота, который может стать заметным не только для самого пациента, но и для его окружения.

Если гипергидроз не лечить, с течением времени количество потовых желез может увеличиться, что усиливает запах и неудобства. Этот процесс может перейти в замкнутый круг: стресс от потливости приводит к ещё большему усилению симптомов.

Причины гипергидроза

Гипергидроз может быть как первичным, так и вторичным. Причины могут включать:

Гормональные изменения

  • Такие как пубертатный период, беременность или климакс.

Нервное напряжение

  • Стрессы и эмоциональные переживания могут активировать симпатическую нервную систему, что приводит к усиленной потливости.

Заболевания

  • Эндокринные заболевания: гипертиреоз, диабет, феохромоцитомы.
  • Нервные заболевания: болезнь Паркинсона, эпилепсия.
  • Инфекционные заболевания и отравления.

Медикаменты

  • Некоторые препараты, например, антидепрессанты или инсулин, могут спровоцировать усиленное потоотделение.

Погрешности в питании

  • Специи, алкоголь, кофе могут усугубить проблему.

Диагностика гипергидроза

Для диагностики гипергидроза необходимо проконсультироваться с терапевтом или дерматологом. Врач проведет опрос пациента, осмотрит его и, при необходимости, направит к узким специалистам (невролог, эндокринолог, онколог).

Основные методы диагностики

  • Проба Минора: помогает выявить области с повышенным потоотделением.
  • Хроматографический анализ: определяет химический состав пота.
  • Гравиметрический анализ: измеряет количество выделяемого пота.

Лечение гипергидроза

Лечение гипергидроза может быть консервативным и хирургическим. Консервативные методы включают:

Гигиена

  • Ежедневный душ и применение дезодорантов для уменьшения запаха.

Медикаменты

  • Антиперспиранты с хлоридом алюминия и другими активными компонентами.
  • Препараты: атропин, Пропранолол, Клонопин и другие могут помочь в контроле потоотделения.
  • Психотерапевтические методы: гипноз и расслабляющие техники для снижения стресса.

Физиотерапия

  • Контрастный душ, хвойные ванны, электросон и другие методы для стимуляции работы потовых желез.

Хирургическое лечение

  • Липосакция подмышечных впадин.
  • Кюретаж - разрушение нервных окончаний и удаление потовых желез.
  • Ботокс - инъекции ботулинического токсина блокируют передачу нервных импульсов к потовым железам, снижая потоотделение.

Лечение гипергидроза ботоксом

Этот метод заключается в введении ботулинического токсина в подмышечные впадины, что блокирует передачу нервных импульсов и снижает потоотделение. Эффект от процедуры может длиться от нескольких месяцев до года. Процедура безопасна и проводится в амбулаторных условиях. Однако она имеет противопоказания, такие как воспаления в области подмышек, миастения или беременность.

Лечение гипергидроза лазером

Лазерное лечение — это новейшая методика, при которой лазерный луч воздействует на потовые железы, блокируя их деятельность. Процедура проста, не вызывает осложнений и требует всего одну сессию. Лазерное воздействие позволяет избавиться от гипергидроза навсегда.

Профилактика гипергидроза

Профилактика включает:

  • Ношение одежды из натуральных тканей, которая позволяет коже дышать.
  • Соблюдение диеты с исключением острой пищи, алкоголя и кофе.
  • Регулярный контрастный душ.
  • Применение антиперспирантов.

К какому врачу обратиться с гипергидрозом

Если вы страдаете от гипергидроза, обратитесь к дерматологу или терапевту. Врач поможет диагностировать проблему и предложит соответствующее лечение.

Гипергидроз — это не только физическая проблема, но и эмоциональный барьер для многих людей. Однако современные методы лечения позволяют эффективно справляться с этим заболеванием, возвращая пациентам комфорт и уверенность в себе.

Уточнения

Гипергидро́з - функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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