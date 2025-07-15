Запах и мокрые пятна остаются в прошлом: простая процедура решает проблему за один раз

Гипергидроз подмышек — это избыточное потоотделение в области подмышечных впадин, не связанное с физическими нагрузками, высокой температурой окружающей среды или другими внешними факторами. Это состояние не только приносит дискомфорт, но и может существенно снижать качество жизни. Постоянное беспокойство по поводу потливости, запаха и следов на одежде часто приводит к социальной изоляции, особенно среди подростков.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз
Симптомы гипергидроза подмышек
Основные симптомы гипергидроза включают:
Интенсивное потоотделение в подмышечных впадинах без видимой причины.
Частые пятна на одежде, связанные с потоотделением.
Раздражение кожи, которое может привести к дерматиту.
Неприятный запах пота, который может стать заметным не только для самого пациента, но и для его окружения.
Если гипергидроз не лечить, с течением времени количество потовых желез может увеличиться, что усиливает запах и неудобства. Этот процесс может перейти в замкнутый круг: стресс от потливости приводит к ещё большему усилению симптомов.
Причины гипергидроза
Гипергидроз может быть как первичным, так и вторичным. Причины могут включать:
Гормональные изменения
Такие как пубертатный период, беременность или климакс.
Нервное напряжение
Стрессы и эмоциональные переживания могут активировать симпатическую нервную систему, что приводит к усиленной потливости.
Некоторые препараты, например, антидепрессанты или инсулин, могут спровоцировать усиленное потоотделение.
Погрешности в питании
Специи, алкоголь, кофе могут усугубить проблему.
Диагностика гипергидроза
Для диагностики гипергидроза необходимо проконсультироваться с терапевтом или дерматологом. Врач проведет опрос пациента, осмотрит его и, при необходимости, направит к узким специалистам (невролог, эндокринолог, онколог).
Основные методы диагностики
Проба Минора: помогает выявить области с повышенным потоотделением.
Хроматографический анализ: определяет химический состав пота.
Гравиметрический анализ: измеряет количество выделяемого пота.
Лечение гипергидроза
Лечение гипергидроза может быть консервативным и хирургическим. Консервативные методы включают:
Гигиена
Ежедневный душ и применение дезодорантов для уменьшения запаха.
Медикаменты
Антиперспиранты с хлоридом алюминия и другими активными компонентами.
Препараты: атропин, Пропранолол, Клонопин и другие могут помочь в контроле потоотделения.
Психотерапевтические методы: гипноз и расслабляющие техники для снижения стресса.
Физиотерапия
Контрастный душ, хвойные ванны, электросон и другие методы для стимуляции работы потовых желез.
Хирургическое лечение
Липосакция подмышечных впадин.
Кюретаж - разрушение нервных окончаний и удаление потовых желез.
Этот метод заключается в введении ботулинического токсина в подмышечные впадины, что блокирует передачу нервных импульсов и снижает потоотделение. Эффект от процедуры может длиться от нескольких месяцев до года. Процедура безопасна и проводится в амбулаторных условиях. Однако она имеет противопоказания, такие как воспаления в области подмышек, миастения или беременность.
Лечение гипергидроза лазером
Лазерное лечение — это новейшая методика, при которой лазерный луч воздействует на потовые железы, блокируя их деятельность. Процедура проста, не вызывает осложнений и требует всего одну сессию. Лазерное воздействие позволяет избавиться от гипергидроза навсегда.
Профилактика гипергидроза
Профилактика включает:
Ношение одежды из натуральных тканей, которая позволяет коже дышать.
Соблюдение диеты с исключением острой пищи, алкоголя и кофе.
Регулярный контрастный душ.
Применение антиперспирантов.
К какому врачу обратиться с гипергидрозом
Если вы страдаете от гипергидроза, обратитесь к дерматологу или терапевту. Врач поможет диагностировать проблему и предложит соответствующее лечение.
Гипергидроз — это не только физическая проблема, но и эмоциональный барьер для многих людей. Однако современные методы лечения позволяют эффективно справляться с этим заболеванием, возвращая пациентам комфорт и уверенность в себе.
Уточнения
Гипергидро́з - функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.