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Что нужно знать о раке почки: уроки жизни и борьбы Александра Митты

Врач-онколог рассказал, что может спровоцировать рак, как у Александра Митты
4:08
Здоровье

15 июля 2025, Москва — Смерть 92-летнего режиссера Александра Митты от рака почки вновь поднимает важную тему — как и почему развивается это опасное заболевание. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал в интервью aif. ru о факторах, которые могут увеличить риск появления рака почки, и отметил, что в некоторых случаях болезнь развивается по весьма неожиданным причинам.

Александр Митта
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александр Митта

Что скрывается за диагнозом

Хотя рак почки не имеет такой прямой зависимости от внешних факторов, как рак кожи и воздействие солнца, Черемушкин объяснил, что существует несколько причин, которые могут повысить вероятность возникновения этой опухоли. Лишний вес, малоподвижный образ жизни, а также нарушение обмена веществ — все это может негативно влиять на здоровье почек, создавая условия для развития рака.

Врач отметил, что к развитию болезни могут привести хронические заболевания, такие как гипертония или диабет, а также длительные воспаления в организме. Совокупность этих факторов может послужить катализатором для возникновения злокачественной опухоли. Однако, как признался Черемушкин, точно определить причину заболевания в каждом случае бывает сложно, так как рак почки, как и многие другие онкологические болезни, часто развивается скрытно и без ярко выраженных симптомов на ранних стадиях.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Онколог подчеркнул, что рак почки часто не проявляется на ранних стадиях, и его можно выявить только с помощью специальных диагностических процедур. Самым эффективным методом выявления заболевания на первых этапах является ультразвуковое исследование (УЗИ). Это позволяет врачам обнаружить изменения в тканях почек и вовремя назначить лечение.

Одним из первых сигналов, который должен насторожить человека, является кровь в моче. Черемушкин объяснил, что хотя этот симптом не всегда указывает на рак, он однозначно требует консультации с врачом. Важно помнить, что рак почки часто не вызывает болевых ощущений на первых этапах, поэтому регулярные медицинские осмотры и скрининг могут сыграть решающую роль в диагностике.

Трудности диагностики и лечения

Хотя рак почки может развиваться в организме долгое время без видимых признаков, лечение этого заболевания на ранних стадиях дает отличные шансы на полное выздоровление. Однако, как отмечает Черемушкин, многие пациенты обращаются к врачу слишком поздно, когда болезнь уже распространилась. Это затрудняет лечение и уменьшает вероятность успешного результата.

Жизнь Александра Митты и его наследие

Александр Митта, ушедший из жизни 14 июля 2025 года, оставил огромный след в истории отечественного кинематографа. Его картины, яркие и насыщенные эмоционально, оставили неизгладимый след в культуре. Он боролся с раком почки до последнего, и его история — это не только о трудностях, с которыми сталкивается каждый онкологический пациент, но и о важности своевременной диагностики и профилактики.

Что делать, чтобы снизить риск

Черемушкин напомнил, что профилактика — это лучший способ избежать многих заболеваний, в том числе рака почки. Врач настоятельно рекомендует поддерживать здоровый образ жизни: контролировать вес, больше двигаться, соблюдать правильное питание и регулярно проходить медицинские осмотры. При наличии хронических заболеваний важно находиться под наблюдением специалистов и своевременно корректировать лечение.

В заключение врач отметил, что несмотря на то, что рак почки является достаточно сложным и многогранным заболеванием, своевременное вмешательство и правильная диагностика могут значительно повысить шансы на успешное лечение.

Уточнения

Алекса́ндр Нау́мович Митта́ (настоящая фамилия — Рабинович; 28 марта 1933, Москва - 14 июля 2025, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актёр.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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