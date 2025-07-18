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Эндометриоз отступит: ученые нашли лазерный способ борьбы с болезнью

Инновация в гинекологии: лазерное лечение эндометриоза с быстрым восстановлением
2:10
Здоровье

Ученые Сеченовского университета предложили инновационный способ лечения эндометриоза, который представляет собой распространенное гинекологическое заболевание, вызывающее аномально болезненные менструации и бесплодие. Метод основан на использовании гольмиевого лазера для "выпаривания" очагов заболевания.

Взволнованная обиженная женщина на диване, вид спереди
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взволнованная обиженная женщина на диване, вид спереди

Эндометриоз характеризуется разрастанием клеток внутренней оболочки матки за ее пределы, что приводит к воспалению, болям и, в тяжелых случаях, бесплодию. Заболевание затрагивает около 10% женщин и половину пациенток с проблемами зачатия. Основные причины эндометриоза включают нарушения иммунной системы, гормонального фона и генетическую предрасположенность.

Ранее для лечения эндометриоза использовались хирургические и медикаментозные методы. Хирургическое вмешательство часто сопровождалось удалением матки или иссечением части эндометрия, что приводило к образованию рубцов и возможному продолжению прогрессирования заболевания. Медикаментозная терапия давала лишь временный эффект и могла нарушать менструальный цикл, пишет Газета.Ru.

Теперь в Сеченовском университете разработана и внедрена новая техника лечения с использованием гольмиевой лазерной установки Ho-YAG. Через небольшой разрез в матку вводится гибкий световод, через который лазерный луч прицельно воздействует на очаги эндометриоза, испаряя их. Контроль процесса осуществляется с помощью ультразвукового исследования, что позволяет точно воздействовать на пораженные участки, минимизируя риск повреждения окружающих тканей.

Преимущества нового метода включают отсутствие повторного кровотечения, снижение вероятности образования тромбов и быстрое заживление ранок, которое занимает всего 3-5 дней вместо 7 и более при традиционных методах. Этот инновационный подход открывает новые перспективы в лечении эндометриоза и помогает женщинам восстановить репродуктивное здоровье.

Уточнения

Эндометрио́з — распространённое гинекологическое заболевание, при котором клетки, подобные эндометрию (внутреннему слою матки), разрастаются за пределами этого слоя.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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