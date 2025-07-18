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Щитовидка скажет спасибо: вот почему йодированная соль должна быть на каждой кухне

Забудьте о добавках: врач назвала йодированную соль главным оружием против дефицита йода
1:41
Здоровье

Врач высшей категории, эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Ольга Яцишина рассказала, что йодирование пищевой поваренной соли является наиболее эффективным и безопасным методом борьбы с дефицитом йода.

Соль
Фото: commons.wikimedia.org by Кагор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соль

Йод является обязательным компонентом гормонов щитовидной железы, которые играют важную роль в развитии и функционировании человеческого организма, напомнила врач.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 2 миллиардов человек живут в условиях дефицита йода, и в России нет территорий, где население не подвергается риску развития йододефицитных заболеваний.

Йодирование соли является экономически выгодным и простым способом обеспечить оптимальное потребление йода всеми группами населения. Однако в группах риска, таких как беременные женщины, кормящие матери и дети до 2 лет, проводится дополнительная йодная профилактика с использованием препаратов йодида калия, цитирует эндокринолога Газета.Ru.

"Кроме того, йода много в морской рыбе, особенно в треске, хеке, тунце и пикше, морепродуктах — креветки, мидии, кальмары, а также в морских водорослях, например в ламинарии", — добавила врач.

Врач предостерегает от самостоятельного приёма йодосодержащих добавок. Она отмечает, что йодосодержащие препараты могут быть назначены только врачом при подтверждённом или вероятном дефиците йода. Самостоятельное назначение таких добавок без консультации со специалистом недопустимо.

Уточнения

Йоди́рованная пова́ренная соль — кухонная соль с добавлением строго определённого количества йодсодержащих солей: йодида или йодата калия.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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