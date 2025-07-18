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Ледяная вода в зной: почему она может стать причиной неприятных последствий для вашего здоровья

Эксперт раскрывает: ледяная вода провоцирует спазмы сосудов и проблемы с давлением
1:37
Здоровье

Эндокринолог и нутрициолог "СМ-Клиники" Дарья Хайкина рассказала о возможных негативных последствиях употребления холодной воды в жаркую погоду.

Девушка пьёт воду
Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка пьёт воду

По её словам, привычка пить ледяную воду может привести к спазму сосудов, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами желудочно-кишечного тракта.

Резкое сужение сосудов под воздействием холодной воды может вызвать скачки артериального давления, головокружение, головные боли, тошноту, тяжесть и боль в животе.

"Наш организм работает на сохранение тепла, поэтому резкое охлаждение включит защитную реакцию организма. В результате организм будет с еще большей силой пытаться удержать тепло. И риск перегрева возрастет", — заметила Хайкина.

Также Хайкина отметила, что употребление холодной воды в жару повышает риск заражения ОРВИ и воспаления горла. В жаркую погоду организм человека испытывает повышенную нагрузку, и при употреблении холодной воды, особенно с добавлением льда, риск развития простудных заболеваний, таких как ларингит, фарингит и ангина, возрастает, пишет Газета.Ru.

Для более безопасного охлаждения в жару врач рекомендует пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, делая небольшие глотки. Это поможет организму легче адаптироваться и получить необходимые вещества. Также для облегчения жары можно ополаскивать лицо и шею прохладной водой.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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