Живот не уходит даже после тренировок? Вот в чём на самом деле может быть причина

Вздутие живота и жир на животе: в чём разница?

Если вы заметили, что ваш живот стал круглее или больше, вы можете задаться вопросом, связано ли это с накоплением жира (жировой ткани) или вздутием живота (живот кажется полным и напряженным, может казаться опухшим).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина в футболке

Накопление жира на животе происходит постепенно, в то время как вздутие живота может развиваться быстрее, то возникать, то исчезать, и сопровождаться другими симптомами. Жир и вздутие живота — две распространённые причины увеличения живота, но на самом деле причин несколько, в том числе:

Жировая ткань может накапливаться под кожей живота или вокруг органов брюшной полости.

Вздутие живота может возникать из-за газов или в кишечнике и часто встречается у людей с проблемами пищеварения.

Разрыв кишечника может привести к попаданию воздуха в брюшную полость, вызывая чувство переполнения и боль. Это неотложная ситуация.

Запор и, что ещё серьёзнее, кишечная непроходимость могут привести к скоплению каловых масс в кишечнике.

Беременность вызывает вздутие матки по мере роста плода.

Асцит — это скопление жидкости в брюшной полости, часто наблюдаемое при запущенных заболеваниях печени.

Избыточное скопление мочи в мочевом пузыре может вызвать вздутие живота.

Опухоли органов брюшной полости, таких как яичники, могут вызывать вздутие живота.

Эндометриоз (заболевание, при котором ткань, напоминающая слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами) может привести к скоплению жидкости и воздуха.

Каковы симптомы и причины появления жира на животе?

Жир на животе — частая причина ощущения вздутия живота.

Жировая ткань, известная как подкожная жировая клетчатка, расположена по всему телу под кожей. Она также находится внутри живота, обеспечивая защиту и амортизацию вокруг органов.

Накопление жира происходит постепенно с течением времени. Если у вас резкое увеличение живота, например, в течение нескольких часов или дней, это, вероятно, связано с другой причиной.

Наличие небольшого количества жира на животе совершенно нормально и полезно. Однако избыток жира представляет риск для здоровья.

Абдоминальное ожирение связано с диабетом, высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ожирение может быть вызвано малоподвижным образом жизни и потреблением избыточных калорий, но на него влияют и многие другие факторы, такие как стресс, генетическая предрасположенность, проблемы со здоровьем и гормоны.

Гормоны тоже играют роль в распределении жира в организме.

Вздутие живота обычно вызвано скоплением воздуха в кишечнике. Оно часто то появляется, то исчезает и может быть связано с потребляемой пищей.

Причины вздутия живота включают:

Переедание

Заглатывание воздуха

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: хронический кислотный рефлюкс

Синдром раздраженного кишечника: функциональное расстройство пищеварения, характеризующееся болью в животе, диареей и/или запором

Непереносимость лактозы: ваш организм не может нормально усваивать лактозу

Целиакия: аутоиммунное заболевание, при котором организм ошибочно атакует слизистую оболочку кишечника после употребления глютена

Другие пищевые непереносимости или аллергии

Синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике (SIBO): избыточный и аномальный рост бактерий в тонком кишечнике.

Если вы испытываете вздутие живота с дискомфортом в животе, изменения в работе кишечника, такие как запор, диарея, повышенное газообразование, или изменения веса, запишитесь на прием к врачу. Он обсудит ваши симптомы, проведет медицинский осмотр и другие необходимые исследования, чтобы выявить причину.

Если у вас абдоминальное ожирение, также важно регулярно посещать врача. Абдоминальное ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска.

Убедитесь, что вы регулярно проходите скрининг артериального давления, уровня холестерина и диабета. Ваш врач может порекомендовать стратегии, включая изменение образа жизни и прием лекарств, для снижения рисков.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

