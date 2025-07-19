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Живот не уходит даже после тренировок? Вот в чём на самом деле может быть причина

Вздутие живота и жир на животе: в чём разница?
Здоровье

Если вы заметили, что ваш живот стал круглее или больше, вы можете задаться вопросом, связано ли это с накоплением жира (жировой ткани) или вздутием живота (живот кажется полным и напряженным, может казаться опухшим).

Мужчина в футболке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина в футболке

Накопление жира на животе происходит постепенно, в то время как вздутие живота может развиваться быстрее, то возникать, то исчезать, и сопровождаться другими симптомами. Жир и вздутие живота — две распространённые причины увеличения живота, но на самом деле причин несколько, в том числе:

  • Жировая ткань может накапливаться под кожей живота или вокруг органов брюшной полости.
  • Вздутие живота может возникать из-за газов или в кишечнике и часто встречается у людей с проблемами пищеварения.
  • Разрыв кишечника может привести к попаданию воздуха в брюшную полость, вызывая чувство переполнения и боль. Это неотложная ситуация.
  • Запор и, что ещё серьёзнее, кишечная непроходимость могут привести к скоплению каловых масс в кишечнике.
  • Беременность вызывает вздутие матки по мере роста плода.
  • Асцит — это скопление жидкости в брюшной полости, часто наблюдаемое при запущенных заболеваниях печени.
  • Избыточное скопление мочи в мочевом пузыре может вызвать вздутие живота.
  • Опухоли органов брюшной полости, таких как яичники, могут вызывать вздутие живота.
  • Эндометриоз (заболевание, при котором ткань, напоминающая слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами) может привести к скоплению жидкости и воздуха.
  • Каковы симптомы и причины появления жира на животе?
  • Жир на животе — частая причина ощущения вздутия живота.
  • Жировая ткань, известная как подкожная жировая клетчатка, расположена по всему телу под кожей. Она также находится внутри живота, обеспечивая защиту и амортизацию вокруг органов.
  • Накопление жира происходит постепенно с течением времени. Если у вас резкое увеличение живота, например, в течение нескольких часов или дней, это, вероятно, связано с другой причиной.
  • Наличие небольшого количества жира на животе совершенно нормально и полезно. Однако избыток жира представляет риск для здоровья.
  • Абдоминальное ожирение связано с диабетом, высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Ожирение может быть вызвано малоподвижным образом жизни и потреблением избыточных калорий, но на него влияют и многие другие факторы, такие как стресс, генетическая предрасположенность, проблемы со здоровьем и гормоны.
  • Гормоны тоже играют роль в распределении жира в организме.
  • Вздутие живота обычно вызвано скоплением воздуха в кишечнике. Оно часто то появляется, то исчезает и может быть связано с потребляемой пищей.

Причины вздутия живота включают:

  • Переедание
  • Заглатывание воздуха
  • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: хронический кислотный рефлюкс
  • Синдром раздраженного кишечника: функциональное расстройство пищеварения, характеризующееся болью в животе, диареей и/или запором
  • Непереносимость лактозы: ваш организм не может нормально усваивать лактозу
  • Целиакия: аутоиммунное заболевание, при котором организм ошибочно атакует слизистую оболочку кишечника после употребления глютена
  • Другие пищевые непереносимости или аллергии
  • Синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике (SIBO): избыточный и аномальный рост бактерий в тонком кишечнике.

Если вы испытываете вздутие живота с дискомфортом в животе, изменения в работе кишечника, такие как запор, диарея, повышенное газообразование, или изменения веса, запишитесь на прием к врачу. Он обсудит ваши симптомы, проведет медицинский осмотр и другие необходимые исследования, чтобы выявить причину.

Если у вас абдоминальное ожирение, также важно регулярно посещать врача. Абдоминальное ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска.

Убедитесь, что вы регулярно проходите скрининг артериального давления, уровня холестерина и диабета. Ваш врач может порекомендовать стратегии, включая изменение образа жизни и прием лекарств, для снижения рисков.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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