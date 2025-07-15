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103-летняя бабушка из Британии поделилась секретами долголетия: вы удивитесь

Красное вино и больше прогулок: 103-летняя британка рассказала, что ей помогает жить долго
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Здоровье

Марджери Джейкобс родилась 1 июня 1922 года. Недавно она отметила свой 103-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Старая рука
Фото: commons.wikimedia.org by Lagosman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Старая рука

Женщина назвала обязательные пункты для того, чтобы продлить себе жизнь — вино, свежий воздух и оптимистичный настрой.

"Очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе. А еще — побольше красного вина и свежего воздух", — отметила она.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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