103-летняя бабушка из Британии поделилась секретами долголетия: вы удивитесь

Марджери Джейкобс родилась 1 июня 1922 года. Недавно она отметила свой 103-й день рождения и раскрыла секрет долголетия
Женщина назвала обязательные пункты для того, чтобы продлить себе жизнь — вино, свежий воздух и оптимистичный настрой.
"Очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе. А еще — побольше красного вина и свежего воздух", — отметила она.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.