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Вы пьёте воду — а организм всё равно страдает: в чём ошибка и чем заменить

Учёные из Сент-Эндрюса назвали напитки, которые увлажняют лучше воды
4:28
Здоровье

Когда мы чувствуем жажду, рука почти автоматически тянется к стакану воды. Она кажется самым логичным и "здоровым" выбором — без сахара, калорий, красителей. Однако, как показало исследование Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, вода не всегда лучший способ восстановить водный баланс, особенно после интенсивной физической нагрузки или в условиях жары. В некоторых ситуациях гораздо эффективнее работают другие напитки — и вот почему.

Человек утоляет жажду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек утоляет жажду

Что показало исследование: вода не номер один

Учёные сравнили гидратирующую способность 13 разных напитков на группе из 72 мужчин. Они измеряли, сколько жидкости участники теряли с мочой после употребления того или иного напитка, и сколько оставалось в организме. Оказалось, что вода быстро проходит через желудок и почки, особенно если человек обезвожен, но не восполняет потерю солей и других важных веществ. Пить просто воду в условиях сильной потери жидкости и солей — это как залить систему водой без минералов: организм быстро её выведет", — объясняет профессор Рон Моэн, автор исследования.

По результатам эксперимента, обезжиренное молоко оказалось более эффективным средством регидратации, чем вода. Оно удерживается в организме дольше, потому что содержит сахара (лактозу), белки, жиры и натрий, который помогает жидкости задерживаться в тканях.

Исследование не включало растительные альтернативы — миндальное, соевое, овсяное — потому что у них разный состав. В большинстве растительных напитков мало белка, жира и натрия, что делает их менее эффективными для регидратации по сравнению с коровьим молоком.

Почему молоко "работает" лучше

  • Лактоза, белки и жиры замедляют опорожнение желудка и продлевают процесс усвоения жидкости.

  • Натрий действует как губка — удерживает воду в организме и снижает образование мочи.

  • Молоко также содержит электролиты: калий, магний и кальций — они важны для нервной системы и восстановления после нагрузки.

Это делает молоко особенно полезным после тренировки, прогулки в жару или при длительном нахождении на солнце. Подойдёт и цельное, и обезжиренное, но последний вариант предпочтительнее из-за меньшей калорийности.

Роль спортивных напитков в регидратации

Спортивные напитки с электролитами часто рекламируют как альтернативу воде. По сути, они — вода плюс сахар и соли, то есть искусственно воспроизводят эффект, похожий на молоко. Они действительно полезны при длительной или интенсивной нагрузке, особенно в жару, но в обычной жизни — на работе или дома — лишние углеводы и натрий не нужны.

"Если вы весь день сидите за столом, вам не нужно пить спортивные напитки, потому что вы не тратите столько энергии", — подчёркивает диетолог Софи Киллер.

К тому же, по данным ВОЗ, переизбыток соли — уже глобальная проблема, и её дополнительный приём без необходимости может нанести вред.

Как пить воду правильно, чтобы она действительно увлажняла

Самая большая ошибка — пить воду впрок или большими глотками на пустой желудок. В этом случае она почти сразу выводится с мочой, не успевая полноценно "включиться" в обмен веществ.

"Лучше всего пить воду во время еды — так она усваивается медленнее и попадает именно туда, где нужна организму", — отмечает Софи Киллер.

Также важно:

  • Стараться пить равномерно в течение дня, а не только после появления жажды.

  • Отдавать предпочтение прохладной, но не ледяной воде — она усваивается лучше.

  • Добавлять в рацион сырые овощи и фрукты, которые содержат до 90% воды — огурцы, арбузы, апельсины, клубнику.

  • Избегать жирной и тяжёлой пищи в жару: она замедляет пищеварение и усиливает ощущение жары.

Вода — универсальный напиток, но не всегда самый эффективный, когда речь идёт о восстановлении после потоотделения или физической нагрузки. В таких случаях лучше пить обезжиренное молоко или напитки с электролитами, но вне активных ситуаций обычной воды и правильного питания вполне достаточно для поддержания водного баланса.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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