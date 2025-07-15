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Даже в жару — с одеялом: странная привычка, в которой больше смысла, чем кажется

Привычка спать под одеялом летом может указывать на эмоциональные особенности
2:09
Здоровье

С психологической точки зрения, привычка спать под одеялом даже в летнюю жару говорит не столько о физиологических, сколько о эмоциональных и поведенческих потребностях человека. Вот что может стоять за этим:

Мужчина спит под одеялом возле вентилятора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина спит под одеялом возле вентилятора

Одеяло — не просто тепло, а психологическая броня

Ощущение безопасности

  • Даже лёгкое покрытие создаёт чувство защищённости, словно кокон.
  • Это может быть связано с опытом младенчества — когда ребёнка укутывали, он чувствовал себя в безопасности.

Борьба с тревожностью

  • Люди с повышенной тревожностью часто тянутся к ощущениям уюта.
  • Вес одеяла, даже минимальный, помогает снять напряжение, похожим образом действуют утяжелённые одеяла.

Ритуал, сигнал для мозга

  • Для многих одеяло — часть вечернего ритуала.
  • Оно даёт мозгу "сигнал" — пора спать, даже если физически в нём нет необходимости.

Привычка и условный рефлекс

  • Если человек с детства спал только под одеялом, его тело может воспринимать его отсутствие как "что-то не так", мешающее заснуть.

Нужно ли беспокоиться

Нет, если

  • Вы нормально спите.
  • Не перегреваетесь.
  • Вас не мучает бессонница или тревога.

Но стоит насторожиться, если

  • Сон под одеялом вызывает чрезмерное потоотделение.
  • Вы просыпаетесь уставшими.
  • У вас уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, особенно в жару.

Советы тем, кто не может без одеяла

  • Выбирайте дышащие материалы: бамбук, тонкий хлопок, муслин.
  • Замените одеяло на плед или простыню, но сохраняйте ритуал.
  • Убедитесь, что в комнате достаточно прохладно - кондиционер или вентилятор в помощь.

Желание спать под одеялом летом — не каприз и не странность. Это — психологическая потребность в безопасности, привычке и стабильности. В мире, полном стрессов и изменений, даже тонкая простыня может стать для нас островком уюта. И если это помогает спать — не стоит с этим бороться.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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