Секрет молодости не в спорте, сне или генах — а в этой неожиданной детали

БАДы не продлевают молодость, а переизбыток сна ускоряет старение

4:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старение — тема, о которой не принято говорить вслух. Общество стремится выглядеть вечно молодым, а маркетинг только подогревает это стремление, предлагая всё новые способы "продлить молодость". Одни верят в силу волшебных таблеток, другие — в экстремальные практики. Но насколько эти методы действенны и безопасны?

Фото: https://www.freepik.com Женщина

БАДы — не эликсир молодости

Биологически активные добавки действительно могут восполнить нехватку определённых веществ, особенно если их дефицит подтверждён анализами. При этом важно помнить, что добавки не являются лекарством от старения. Как бы ни старались маркетологи убедить нас в обратном, "омолаживающего эффекта" у них нет.

Зачастую добавки работают лишь как поддержка — для иммунитета, суставов, кожи. Но если человек ведёт вредный образ жизни, спит по 4 часа и питается фастфудом, никакие капсулы не помогут.

Долгий сон не равен здоровью

Казалось бы, чем больше отдыхаешь — тем лучше. Но это не так. Недостаток сна действительно вреден: ухудшается память, иммунитет слабеет, кожа стареет быстрее. Однако и переизбыток сна вредит организму. Если регулярно спать по 10 часов, а не по 7-8, это может негативно сказаться на обмене веществ, сердечно-сосудистой системе и общем самочувствии.

Здесь главное — стабильность. Организм любит режим. Лучше ложиться и вставать в одно и то же время, чем компенсировать бессонные ночи бесконечными утренними отсыпами.

Спорт: умеренно — хорошо, чрезмерно — вредно

Физическая активность действительно помогает телу дольше оставаться в тонусе. Прогулки, плавание, растяжка, йога, кардио умеренной интенсивности — всё это способствует замедлению возрастных процессов.

Но когда спорт превращается в профессиональный, ситуация меняется. Постоянные перегрузки, соревнования, травмы и восстановительные процедуры — всё это ведёт к быстрому износу организма. Мышцы и суставы страдают, внутренние системы истощаются.

Поэтому фитнес ради здоровья — да, марафоны и изнурительные тренировки — только по показаниям и под контролем специалистов.

Ледяные ванны и холод: мода без доказательств

Популярные нынче практики с холодом обещают бодрость, укрепление иммунитета и продление молодости. Звёзды вроде Павла Дурова регулярно делятся кадрами ледяных купаний. Но вот научных подтверждений у этой моды — нет.

Регулярное погружение в холодную воду — это стресс для организма. Такой стресс может стать последней каплей, особенно если у человека есть хронические заболевания или слабый иммунитет. Отсюда — риски спазмов сосудов, воспалений и даже обострения сердечных проблем.

Если хочется попробовать холодовую терапию — начинать стоит постепенно и обязательно проконсультироваться с врачом.

Генетика — не единственный фактор

Да, наследственность действительно играет роль. Если ваши бабушки и дедушки выглядели моложе своих лет и жили долго, у вас хорошие шансы повторить их путь. Но только при соблюдении одного условия — здорового образа жизни.

Курение, алкоголь, стресс, фастфуд, сидячий образ жизни — всё это убивает даже самые сильные гены. Добавим сюда хронический недосып и отсутствие физической активности — и вот уже 35-летний человек выглядит на 50.

Стресс, кстати, признан одним из главных ускорителей старения. Постоянное напряжение, выгорание, тревожность — всё это буквально "сжигает" организм изнутри. Поэтому важно не только есть брокколи и ходить в зал, но и уметь расслабляться, восстанавливаться и давать себе отдых.

Чудес не существует, но работает забота о себе

Старение — процесс, через который проходит каждый. Пока нет ни одного метода, который бы его остановил. Все популярные "секреты вечной молодости" — от голодания до инъекций — работают лишь в головах их последователей или дают временный эффект.

Это не повод опускать руки. Правильное питание, умеренные физические нагрузки, здоровый сон, эмоциональное благополучие и внимание к себе — вот то, что реально помогает жить долго и чувствовать себя хорошо. Без чудес, но эффективно.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности. В таком качестве термин «ген» был введён в 1907 году датским ботаником, физиологом растений и генетиком Вильгельмом Йоханнсеном.

