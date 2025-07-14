Перестаньте винить метаболизм: что реально мешает вам похудеть после 40 — секрет идеальных калорий

Набор веса с годами кажется многим неизбежным злом. Знакомо чувство, когда ешь как раньше, а килограммы предательски прибавляются? Не спешите винить только замедлившийся метаболизм!
С возрастом мы часто двигаемся меньше, реже занимаемся спортом, а пищевые привычки могут незаметно "сползать" к более калорийным, обработанным продуктам.
Даже если кажется, что "я ничего такого не ем", в дело вступают готовые соусы, снеки, выпечка и сладости, которые незаметно увеличивают калорийность рациона. Организму действительно требуется чуть меньше энергии, но основная проблема — в дисбалансе между поступающими калориями и их расходом.
Научно доказанный и безопасный путь к стройности и даже замедлению старения — это разумное сокращение калорийности. Ключевое слово — индивидуальное. Универсальных диет не существует! Ваша норма зависит от пола, возраста, веса, роста и, главное, уровня активности.
Воспользуйтесь проверенной формулой Харриса-Бенедикта:
Мужчины:
Калории/день = 88,36 + (13,4 x вес в кг) + (4,8 x рост в см) — (5,7 x возраст)
Женщины:
Калории/день = 447,6 + (9,2 x вес в кг) + (3,1 x рост в см) — (4,3 x возраст)
Умножьте результат на подходящий коэффициент:
Полученная цифра — это ваша норма для поддержания текущего веса.
Создайте дефицит, урезав эту норму на 10-20%. Например, если ваша норма 2000 ккал, для похудения нужно 1600-1800 ккал.
Просто меньше есть — не выход. Сосредоточьтесь на качестве рациона:
Набор веса с возрастом — не приговор! Даже генетическая склонность к полноте отступает перед осознанным питанием, индивидуальным расчетом калорий и регулярной активностью. Резкие диеты не нужны и могут навредить.
Умеренное, научно обоснованное снижение калорийности в рамках сбалансированного рациона — ваш ключ к стройности и здоровью в любом паспортном возрасте. Рассчитайте свою норму (онлайн-калькуляторы в помощь!) и действуйте, рекомендует RuNews24.ru.
Похудение — снижение массы тела живого организма человека.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.