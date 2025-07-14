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Перестаньте винить метаболизм: что реально мешает вам похудеть после 40 — секрет идеальных калорий

Научный метод контроля веса - расчет калорий по формуле Харриса-Бенедикта
Здоровье

Набор веса с годами кажется многим неизбежным злом. Знакомо чувство, когда ешь как раньше, а килограммы предательски прибавляются? Не спешите винить только замедлившийся метаболизм!

Питание
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Питание

Почему вес растет

С возрастом мы часто двигаемся меньше, реже занимаемся спортом, а пищевые привычки могут незаметно "сползать" к более калорийным, обработанным продуктам.

Даже если кажется, что "я ничего такого не ем", в дело вступают готовые соусы, снеки, выпечка и сладости, которые незаметно увеличивают калорийность рациона. Организму действительно требуется чуть меньше энергии, но основная проблема — в дисбалансе между поступающими калориями и их расходом.

Решение: индивидуальный расчет и умеренность

Научно доказанный и безопасный путь к стройности и даже замедлению старения — это разумное сокращение калорийности. Ключевое слово — индивидуальное. Универсальных диет не существует! Ваша норма зависит от пола, возраста, веса, роста и, главное, уровня активности.

Как рассчитать СВОЮ норму

Воспользуйтесь проверенной формулой Харриса-Бенедикта:

Мужчины:
Калории/день = 88,36 + (13,4 x вес в кг) + (4,8 x рост в см) — (5,7 x возраст)

Женщины:
Калории/день = 447,6 + (9,2 x вес в кг) + (3,1 x рост в см) — (4,3 x возраст)

Не забудьте про активность

Умножьте результат на подходящий коэффициент:

  • Минимум движения (сидячая работа) x 1.2
  • Легкие тренировки 1-3 р/нед x 1.375
  • Умеренные тренировки 3-5 р/нед x 1.55
  • Интенсивные тренировки 6-7 р/нед x 1.725

Полученная цифра — это ваша норма для поддержания текущего веса.

Создайте дефицит, урезав эту норму на 10-20%. Например, если ваша норма 2000 ккал, для похудения нужно 1600-1800 ккал.

Важнее калорий: качество еды

Просто меньше есть — не выход. Сосредоточьтесь на качестве рациона:

  1. Баланс: Овощи, бобовые, цельнозерновые, качественный белок (рыба, птица, бобовые, яйца).
  2. Золотой стандарт: Средиземноморская диета — единственный стиль питания с доказанной пользой для долголетия и качества жизни.
  3. Контроль сахара: Снижайте гликемическую нагрузку (меньше сладкого и белой выпечки) — это укротит голод и скачки инсулина.
  4. Долой переработанное: Максимально ограничьте фастфуд, колбасы, готовые соусы, сладкие напитки.
  5. Внимание к мелочам: Учитывайте "скрытые" калории из соусов, перекусов, "безобидных" напитков.
  6. Движение — жизнь: Даже ежедневная ходьба или плавание ускорят результат и улучшат метаболизм.

Набор веса с возрастом — не приговор! Даже генетическая склонность к полноте отступает перед осознанным питанием, индивидуальным расчетом калорий и регулярной активностью. Резкие диеты не нужны и могут навредить.

Умеренное, научно обоснованное снижение калорийности в рамках сбалансированного рациона — ваш ключ к стройности и здоровью в любом паспортном возрасте. Рассчитайте свою норму (онлайн-калькуляторы в помощь!) и действуйте, рекомендует RuNews24.ru.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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