Опасный сон: в каких подушках прячется аллерген, вызывающий отёк Квинке

Многие покупают "гипоаллергенные" подушки в надежде на крепкий и безопасный сон. Но мало кто знает, что внутри таких подушек может скрываться настоящий аллерген-ловушка.
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина предупреждает:
"Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи".
И в некоторых случаях реакция организма может быть крайне опасной — вплоть до отека Квинке и анафилаксии.
Всё чаще наполнителем ортопедических подушек становится латекс. Он удобный, "дышащий", долго сохраняет форму — но вот беда: именно латекс может стать причиной:
Особенно уязвимы люди с чувствительной кожей и те, кто уже страдает аллергией.
Самое коварное в аллергии на латекс — это перекрёстная реакция. То есть организм может отреагировать не только на сам материал, но и на определённые продукты:
При сочетании этих факторов может развиться так называемая системная аллергическая реакция, включая:
Будьте особенно внимательны, если вы:
Все эти признаки — повод проверить не только питание, но и… подушку.
Даже то, что должно приносить комфорт и отдых, может стать источником серьёзных проблем. Всего одна "неправильная" подушка — и вместо сладкого сна вы рискуете оказаться в больнице. Будьте внимательны к своему телу — и к тому, на чём вы спите, сообщает "Радио 1".
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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