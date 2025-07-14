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Опасный сон: в каких подушках прячется аллерген, вызывающий отёк Квинке

Аллерголог Логина: латекс в подушках может вызывать отёк Квинке
2:45
Здоровье

Многие покупают "гипоаллергенные" подушки в надежде на крепкий и безопасный сон. Но мало кто знает, что внутри таких подушек может скрываться настоящий аллерген-ловушка.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина предупреждает:

"Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи".

И в некоторых случаях реакция организма может быть крайне опасной — вплоть до отека Квинке и анафилаксии.

Латекс — тихий враг в постели

Всё чаще наполнителем ортопедических подушек становится латекс. Он удобный, "дышащий", долго сохраняет форму — но вот беда: именно латекс может стать причиной:

  • Дерматита.
  • Высыпаний на коже.
  • Экземы кистей.
  • И даже тяжёлых отёков лица и дыхательных путей.

Особенно уязвимы люди с чувствительной кожей и те, кто уже страдает аллергией.

Банан, киви и… отёк

Самое коварное в аллергии на латекс — это перекрёстная реакция. То есть организм может отреагировать не только на сам материал, но и на определённые продукты:

  • Бананы.
  • Киви.
  • Авокадо.
  • Томаты.
  • Цитрусовые.

При сочетании этих факторов может развиться так называемая системная аллергическая реакция, включая:

  • Отек Квинке (опасное распухание слизистых).
  • Анафилаксию — тяжёлую форму аллергии с риском для жизни.

Как распознать проблему

Будьте особенно внимательны, если вы:

  • Просыпаетесь с заложенным носом или отёками.
  • Замечаете зуд, покраснение кожи, особенно в области шеи и лица.
  • Страдаете от хронических высыпаний.
  • Едите "провоцирующие" продукты и замечаете ухудшение самочувствия.

Все эти признаки — повод проверить не только питание, но и… подушку.

Что делать, если вы подозреваете аллергию на подушку

  • Изучите состав наполнителя - избегайте латекса.
  • Отдавайте предпочтение синтетическим волокнам (холлофайбер, полиэстер), если у вас есть аллергия.
  • Регулярно стирайте наволочки и проветривайте подушки.
  • При наличии подозрений — обратитесь к аллергологу и пройдите тест на чувствительность.

Даже то, что должно приносить комфорт и отдых, может стать источником серьёзных проблем. Всего одна "неправильная" подушка — и вместо сладкого сна вы рискуете оказаться в больнице. Будьте внимательны к своему телу — и к тому, на чём вы спите, сообщает "Радио 1".

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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