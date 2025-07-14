Опасный сон: в каких подушках прячется аллерген, вызывающий отёк Квинке

Аллерголог Логина: латекс в подушках может вызывать отёк Квинке

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие покупают "гипоаллергенные" подушки в надежде на крепкий и безопасный сон. Но мало кто знает, что внутри таких подушек может скрываться настоящий аллерген-ловушка.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина предупреждает:

"Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи".

И в некоторых случаях реакция организма может быть крайне опасной — вплоть до отека Квинке и анафилаксии.

Латекс — тихий враг в постели

Всё чаще наполнителем ортопедических подушек становится латекс. Он удобный, "дышащий", долго сохраняет форму — но вот беда: именно латекс может стать причиной:

Дерматита.

Высыпаний на коже.

Экземы кистей.

И даже тяжёлых отёков лица и дыхательных путей.

Особенно уязвимы люди с чувствительной кожей и те, кто уже страдает аллергией.

Банан, киви и… отёк

Самое коварное в аллергии на латекс — это перекрёстная реакция. То есть организм может отреагировать не только на сам материал, но и на определённые продукты:

Бананы.

Киви.

Авокадо.

Томаты.

Цитрусовые.

При сочетании этих факторов может развиться так называемая системная аллергическая реакция, включая:

Отек Квинке (опасное распухание слизистых).

Анафилаксию — тяжёлую форму аллергии с риском для жизни.

Как распознать проблему

Будьте особенно внимательны, если вы:

Просыпаетесь с заложенным носом или отёками.

Замечаете зуд, покраснение кожи, особенно в области шеи и лица.

Страдаете от хронических высыпаний.

Едите "провоцирующие" продукты и замечаете ухудшение самочувствия.

Все эти признаки — повод проверить не только питание, но и… подушку.

Что делать, если вы подозреваете аллергию на подушку

Изучите состав наполнителя - избегайте латекса.

- избегайте латекса. Отдавайте предпочтение синтетическим волокнам (холлофайбер, полиэстер), если у вас есть аллергия.

(холлофайбер, полиэстер), если у вас есть аллергия. Регулярно стирайте наволочки и проветривайте подушки.

При наличии подозрений — обратитесь к аллергологу и пройдите тест на чувствительность.

Даже то, что должно приносить комфорт и отдых, может стать источником серьёзных проблем. Всего одна "неправильная" подушка — и вместо сладкого сна вы рискуете оказаться в больнице. Будьте внимательны к своему телу — и к тому, на чём вы спите, сообщает "Радио 1".

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

