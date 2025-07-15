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Сердце скажет спасибо: 4 дешевых продукта, которые вы едите каждый день — не тратьте лишнего

Бюджетные продукты для сердца: овсянка, бобовые, льняное масло
2:40
Здоровье

Знаете, забота о сердце и сосудах — это не обязательно про дорогие лосося, миндаль или аптечные добавки. Оказывается, поддержать их здоровье можно и на скромную пенсию, если знать, какие простые и доступные продукты работают лучше всего.

Зелень
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелень

Обычные крупы — основа основ

Не списывайте со счетов овсянку (особенно грубого помола), гречку и перловку.

  • Овсянка: Настоящий чемпион по содержанию растворимой клетчатки — бета-глюкана. Он действует как губка, помогая выводить лишний холестерин и поддерживать его здоровый уровень в крови. Тарелка овсянки на завтрак — простейший и очень бюджетный вклад в здоровье сосудов.
  • Гречка: Богата рутином, который укрепляет стенки мелких сосудов (капилляров) и улучшает кровоток. Плюс магний — незаменимый минерал для правильной работы сердечной мышцы и контроля давления.
  • Перловка: Также содержит полезную клетчатку и целый набор минералов.

Бобовые — сытный и дешевый белок

Фасоль, горох, чечевица — это невероятно экономичный источник растительного белка, способный частично заменить мясо. Но их главная ценность для сердца — обилие клетчатки (и растворимой, и нерастворимой), калия, магния и фолиевой кислоты.

  • Клетчатка контролирует холестерин и сахар в крови.
  • Калий регулирует давление.
  • Фолиевая кислота участвует в обменных процессах, критичных для здоровья сосудов. Сухие бобовые хранятся долго, стоят копейки, а из них можно приготовить массу сытных блюд: супы, гарниры, рагу, паштеты.

Растительные масла — правильные жиры

Особенно важны нерафинированные подсолнечное и льняное (последнее храните в холодильнике!). Это источник незаменимых жирных кислот, включая альфа-линоленовую кислоту (омега-3), и витамина Е — мощного антиоксиданта, защищающего клетки сосудов.

Используйте их умеренно (1-2 ст. л. в день), добавляя в готовые блюда, а не для жарки.

Свежая зелень — витамины с подоконника

Петрушка, укроп (который легко вырастить даже дома) добавят в рацион витамин К и антиоксиданты.

Включая эти простые продукты в ежедневное меню — кашу на завтрак, фасолевый суп на обед, салат с зеленью и льняным маслом — вы делаете мощную, но при этом очень доступную инвестицию в здоровье своего сердца и сосудов. Без удара по кошельку!

Уточнения

Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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