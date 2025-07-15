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Напитки красоты: что пить каждый день, чтобы кожа сказала спасибо — и это не вода с лимоном

Альтернативы воде для гидратации кожи: зеленый чай, смузи, комбуча
3:12
Здоровье

Знаете, иногда хочется заменить обычную воду на что-то более интересное и полезное. И это не просто прихоть — правильные напитки могут стать вашим секретом бодрости и сияющей, молодой кожи! Конечно, не все жидкости одинаково полезны, но есть варианты, которые реально работают на результат.

Напиток
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Напиток

Альтернативы

  1. Зеленый чай: Настоящий кладезь катехинов — мощных антиоксидантов, которые поддерживают здоровье наших клеток. Как сообщает Journal of Nutrition, регулярное употребление зеленого чая связывают с улучшением эластичности кожи. Чудесно!
  2. Натуральные смузи: Фруктовые и овощные смузи (главное — без добавленного сахара!) — это витаминная бомба и отличный источник влаги. Особенно хороши варианты с ягодами и листовой зеленью, богатые антоцианами и фолатами.
  3. Травяные чаи: Уютные ромашковый или бодрящий имбирный чай не только успокаивают нервы, но и борются с воспалениями. Исследование, опубликованное в Molecular Medicine Reports, показало, что ромашка может защищать кожу от окислительного стресса.
  4. Костный бульон: Этот наваристый напиток — источник коллагена и аминокислот, которые просто необходимы для поддержания упругости кожи и здоровья суставов. Ученые из Journal of Agricultural and Food Chemistry активно изучают его влияние на соединительную ткань.
  5. Комбуча: Этот модный ферментированный чайный напиток — поставщик пробиотиков, которые оздоравливают наш кишечник. А ведь здоровый кишечник, как говорят данные в Frontiers in Microbiology, напрямую связан и с состоянием кожи!
  6. Кокосовая вода: Природный изотоник, насыщенный электролитами. Идеально подходит, чтобы восстановить баланс минералов после тренировки или в жаркий день и поддержать хорошую гидратацию.
  7. Овощные соки: Томатный, свекольный, морковный — они богаты ликопином, беталаинами и витамином А, которые защищают нашу кожу. Ликопин из помидоров, кстати, известен своими фотозащитными свойствами.
  8. Лимонная вода по утрам: Отличный способ мягко запустить пищеварение и получить порцию витамина С, который критически важен для выработки коллагена. Но помните: она не заменяет чистую воду в течение дня!

Важно помнить

Главное правило — обходить стороной сладкие газировки, пакетированные соки и напитки с искусственными подсластителями. Они не только не принесут пользы, но и могут спровоцировать воспаления и даже ускорить старение.

Выбор напитка — дело индивидуальное. Зависит от времени суток, вашего самочувствия и просто вкусовых предпочтений. Разнообразие делает процесс гидратации куда приятнее и полезнее!

Все эти вкусные альтернативы — прекрасное дополнение к рациону, но они не заменяют необходимость пить обычную чистую воду. Именно разумное сочетание — ваш ключ к тонусу, энергии и по-настоящему сияющей коже!

Уточнения

Напи́ток — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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