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Развенчан главный миф про пользу алкоголя

Нарколог Шуров опроверг пользу вина для сердца
2:29
Здоровье

Алкоголь не обладает никакими лечебными свойствами и разрушает сердечно-сосудистую систему. Об этом Pravda.Ru заявил врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров.

Пробки от бутылок вина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пробки от бутылок вина

По словам специалиста, миф о полезных свойствах вина для сердца был создан виноделами в маркетинговых целях. Он отметил, что история с ресвератролом — якобы полезным компонентом алкоголя — была придумана французами, чтобы закрепиться на американском рынке.

"Когда французам надо было завоевать американский рынок вина, они придумали этот ресвератрол, чтобы там доказать: вот во Франции меньше заболеваний сердца, потому что пьют вино. Потом Макдональдс пришёл во Францию, и заболевание сердца стало так же, как у американцев", — рассказал Шуров.

Он подчеркнул, что ни ресвератрол, ни другие вещества в алкоголе не обладают защитными свойствами для сосудов. Напротив, употребление спиртного ведет к разрушению клеток, включая сердечные.

"Алкоголь разрушает все клетки и сердечные, в том числе. Алкогольная кардиомиопатия — это очень тяжёлое состояние. Особенно вот это пивное сердце у всех, кто пьёт пиво, с сердечной недостаточностью", — пояснил врач.

Шуров назвал спирт нейротропным ядом и напомнил, что он используется для консервации тканей, как и формалин. По его словам, убеждение в лечебных свойствах спиртного — это опасное заблуждение.

Ещё один миф, по мнению Шурова, связан с так называемым "культурным питьем" — якобы качественный алкоголь безвреден. Однако в реальности опасность сохраняется независимо от цены или происхождения напитка.

"Виноделы будут продвигать эту теорию культурного пития, что важно, что это очень качественное дорогое вино — тогда ничего тебе не будет. Все равно пьют из-за этанола, из-за состояния опьянения, торможения нервной системы", — указал врач.

Он подчеркнул абсурдность логики, согласно которой алкоголь вреден для беременных и детей, но безопасен для взрослых.

"Я говорю: "Ты беременной женщине или ребёнку нальёшь своего хорошего дорогого вина?" — "Нет". Я говорю: "Значит, ты понимаешь, что это яд, раз нельзя беременной, ребенку — то есть вещество не полезное", — привел пример Шуров.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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