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Почему летом мы ведем себя иначе: что происходит с психикой на жаре

Психолог Леонова: жара влияет на поведение человека
2:50
Здоровье

Повышенные температуры провоцируют агрессию и ухудшение самочувствия. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Жара в офисе
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара в офисе

С наступлением жаркой погоды поведение человека может значительно измениться. По словам семейного системного психолога Алены Леоновой, высокая температура вызывает как физический, так и психологический дискомфорт.

"Это правда абсолютная. На самом деле так и есть, потому что жара физически переносится достаточно сложно", — отметила Леонова.

Эксперт пояснила, что у человека повышается раздражительность, поскольку он постоянно чувствует себя плохо. Это становится естественной реакцией на перегрев. При этом снижается уровень самоконтроля.

"Человек обычно себя контролирует так или иначе — как себя надо вести, что можно, что нельзя. А жара может повлиять таким образом, что контроль снижается. И действительно, если человек в целом расположен к агрессии, он может эту агрессию проявлять", — добавила психолог.

По её словам, жара влияет и на физиологическое состояние.

"Если ночные температуры превышают 20 градусов, то у нас нарушается сон из-за того, что в такой температуре организм не может полноценно засыпать", — сообщила Леонова.

Нарушение сна, в свою очередь, приводит к дополнительным проблемам: ухудшается концентрация, растет утомляемость, усиливается раздражительность.

Для минимизации негативных последствий жары эксперт рекомендует снижать физические нагрузки, даже если человек привык к тренировкам.

"Это нужно будет временно убрать, пока такая интенсивная жара не спадет. Вода, охлаждение, влажный платочек на шею, охлаждение в области вен, лимфатических узлов", — сказала Леонова.

При этом она подчеркнула важность осторожности при охлаждении, чтобы не застудить организм.

"Надо все время понимать, что происходит, чтобы не было перегрева. Потому что без всякого солнечного удара можно получить тепловой удар. Тепловой удар не менее страшный, чем солнечный", — отметила специалист.

Кроме того, важно использовать защиту от солнца: головные уборы, зонты, кремы с высоким фактором защиты. Психолог напомнила и о необходимости следить за питанием.

"Жирная пища, соответственно, тоже. Переварить её сложнее — нужно тратить больше усилий. А усилие уходит на то, чтобы равновесие температуры держать", — подчеркнула Леонова.

По её словам, отказ от алкоголя и тяжелой еды в жару поможет снизить нагрузку на организм и облегчить общее состояние.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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