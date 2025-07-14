Ваша одежда — враг: как жара вскрывает опасную проблему

Чрезмерная потливость может быть признаком нарушенного обмена веществ и чаще всего связана с лишним весом. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.
Чрезмерная потливость, или гипергидроз, часто сопровождает людей с ожирением или другими нарушениями обмена веществ.
По словам врача, в большинстве случаев причина заключается именно в избыточной массе тела.
"Чрезмерной потливостью обычно страдают люди с нарушенным обменом веществ. Речь чаще всего про ожирение идет. Решение очевидно — худеть надо", — пояснил Калинчев.
Он подчеркнул, что важно не только снижать вес, но и соблюдать простые правила поведения в жару.
"Базовые рекомендации — стараться не перегреваться, оставаться в зоне кондиционируемого воздуха, пить достаточное количество воды, есть нетяжелую пищу, носить легкую, дышащую одежду", — добавил врач.
Эксперт отметил, что соблюдение этих условий помогает не только уменьшить потоотделение, но и облегчает общее самочувствие в жаркую погоду.
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