Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар Шеляков: летняя стрижка животных может привести к ожогам и экземе
Эксперт Груздь: запрещать электросамокаты в России нецелесообразно
OneTwoTrip: интерес россиян к отдыху в Испании и Франции значительно вырос
Как интервальное голодание позволяет избежать набора веса, даже с жирной пищей
Автоподпись и решение суда: ждет ли Байдена проверка на вменяемость?
Опытные автомобилисты используют линолеум для экстренного ремонта в дороге
Кулинары считают овощное соте в духовке идеальным блюдом для ПП-меню
Аспирин для укрепления иммунитета помидоров: рекомендации садоводов
Актриса Ирина Муравьёва призналась, какую роль она стыдилась играть

Ваша одежда — враг: как жара вскрывает опасную проблему

Врач Калинчев: при потливости важно исключить нарушения обмена веществ
1:12
Здоровье

Чрезмерная потливость может быть признаком нарушенного обмена веществ и чаще всего связана с лишним весом. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Жара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жара

Чрезмерная потливость, или гипергидроз, часто сопровождает людей с ожирением или другими нарушениями обмена веществ.

По словам врача, в большинстве случаев причина заключается именно в избыточной массе тела.

"Чрезмерной потливостью обычно страдают люди с нарушенным обменом веществ. Речь чаще всего про ожирение идет. Решение очевидно — худеть надо", — пояснил Калинчев.

Он подчеркнул, что важно не только снижать вес, но и соблюдать простые правила поведения в жару.

"Базовые рекомендации — стараться не перегреваться, оставаться в зоне кондиционируемого воздуха, пить достаточное количество воды, есть нетяжелую пищу, носить легкую, дышащую одежду", — добавил врач.

Эксперт отметил, что соблюдение этих условий помогает не только уменьшить потоотделение, но и облегчает общее самочувствие в жаркую погоду.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Последние материалы
Зачем нужны комары: их роль в экосистеме, опылении и пищевой цепи
Мерц признал пошлины США угрозой для Германии
Возрастная кожа и душ: 5 рекомендаций, как сохранить здоровье дермы после 65
Бренд Obuv прекращает работу в России: 19 магазинов готовятся к закрытию
Биологи Университета Мичигана связали похудение с замедлением роста рака груди
Максим Галкин* рассекретил свой солидный райдер на концертах
Компания Killing Kittens объявила набор на участие в эротических круизах
Как температура влияет на поведение, пищеварение и размножение змей
Безопасная чистка тостера: эффективные методы и средства
Падчерица Урганта Эрика Кикнадзе покоряет Ниццу: стильные кадры и богемная жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.