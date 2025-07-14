Ваша одежда — враг: как жара вскрывает опасную проблему

Врач Калинчев: при потливости важно исключить нарушения обмена веществ

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерная потливость может быть признаком нарушенного обмена веществ и чаще всего связана с лишним весом. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жара

Чрезмерная потливость, или гипергидроз, часто сопровождает людей с ожирением или другими нарушениями обмена веществ.

По словам врача, в большинстве случаев причина заключается именно в избыточной массе тела.

"Чрезмерной потливостью обычно страдают люди с нарушенным обменом веществ. Речь чаще всего про ожирение идет. Решение очевидно — худеть надо", — пояснил Калинчев.

Он подчеркнул, что важно не только снижать вес, но и соблюдать простые правила поведения в жару.

"Базовые рекомендации — стараться не перегреваться, оставаться в зоне кондиционируемого воздуха, пить достаточное количество воды, есть нетяжелую пищу, носить легкую, дышащую одежду", — добавил врач.

Эксперт отметил, что соблюдение этих условий помогает не только уменьшить потоотделение, но и облегчает общее самочувствие в жаркую погоду.