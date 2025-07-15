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Никогда не пользуйтесь этим рулоном: опасная правда о туалетной бумаге в отелях

Бывший отельер советует проверять туалетную бумагу при заселении в номер
4:28
Здоровье

Ванные комнаты в отелях — особенно в местах с высокой проходимостью — могут выглядеть безупречно, но это вовсе не означает, что они действительно безопасны с точки зрения гигиены. Сюда входят и туалеты в номерах, и общественные санузлы в холлах или зонах отдыха. Частое использование, постоянное прикосновение к ручкам, кранам, дозаторам и другим поверхностям делает такие места настоящими зонами риска.

Туалетная бумага
Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалетная бумага

Именно поэтому бывший владелец отеля Джанесса Ричард советует обращать внимание на такой, казалось бы, незначительный элемент, как туалетная бумага.

"Гости не делятся рулонами туалетной бумаги. Даже в дорогих отелях часто просто аккуратно заправляют оставшийся рулон", — поделилась опытом бывший отельер Джанесса Ричард.

По её словам, персонал редко заменяет начатые рулоны новыми перед заездом нового постояльца. Бумага может выглядеть аккуратно свернутой, но это не значит, что ею никто не пользовался. Джанесса рекомендует не стесняться и при необходимости просить новый рулон у персонала.

Мнения гостей разделились

После того как Ричард рассказала о своём наблюдении, многие пользователи социальных сетей начали активно обсуждать тему. Кто-то воспринял её совет с пониманием, другие — с иронией.

Некоторые комментаторы отметили, что такая замена — пустая трата ресурсов и времени, особенно если рулон почти полный. Однако другие считают, что вопрос не в экономии, а в базовом уважении к гостям.

"Если я плачу 150 или 200 долларов за ночь, я хочу видеть новый рулон бумаги в своём номере", — отметил бывший сотрудник гостиницы, пожелавший остаться анонимным.

Он также добавил, что такая практика зависит от политики конкретного отеля, но всё чаще гости обращают внимание даже на такие мелочи.

Простые советы для гигиены в общественных туалетах

Сомнения в чистоте туалетной бумаги — не единственная причина быть внимательным в санузлах отелей и других общественных местах. Биотехнологи и специалисты в области гигиены регулярно напоминают о базовых, но важных мерах предосторожности.

Одна из главных рекомендаций — не использовать первую часть бумаги из дозатора, особенно в общих туалетах. Верхняя часть рулона могла контактировать с руками множества людей.

"Я всегда выбрасываю первый слой, прежде чем пользоваться бумагой. Это снижает риск контакта с чужими микробами", — пояснил биотехнолог Рафаэль Альмагро.

Как избежать туалетного аэрозоля

Многие даже не подозревают, что происходит при нажатии на кнопку смыва. Без закрытой крышки унитаза в воздух выбрасываются микроскопические частицы воды и загрязнений. Этот процесс называют "эффектом аэрозоля". Он может распространяться на расстояние до нескольких метров, оседая на поверхностях, полотенцах и даже зубных щётках в ванной.

Бумажные полотенца вместо пальцев

Даже если уборка в отеле проводится регулярно, разумно использовать дополнительные меры предосторожности. Например, бумажные салфетки можно использовать для нажатия на кнопки, открывания дверей или включения воды. Это простой и эффективный способ избежать лишнего контакта с потенциально загрязнёнными поверхностями.

Особое внимание стоит уделить дозаторам с мылом и сушилкам для рук — при большом потоке людей они становятся рассадником микробов. Бумажное полотенце в этом случае — снова отличная альтернатива: вы не только вытрете руки, но и сможете обезопасить себя при выходе из туалета, не касаясь ручек напрямую.

Маленькие детали, которые имеют значение

Многие считают подобные меры паранойей, но на самом деле это — осознанная гигиеническая привычка. Она может сыграть решающую роль во время путешествий, особенно если речь идёт о местах с высокой проходимостью.

Именно поэтому при заселении в номер стоит осмотреть не только кровать и ванную, но и проверить, что за рулон бумаги стоит в туалете. Это мелочь, которая говорит многое — как о внимании отеля к деталям, так и о вашем подходе к личной безопасности.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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