Простой способ снизить воспаление и боль — его использовали ещё 5000 лет назад

Массаж считают модным способом расслабления, но на самом деле его история уходит вглубь тысячелетий. Люди интуитивно использовали прикосновения для облегчения боли и восстановления сил ещё 5000 лет назад.
Наука подтверждает: массаж — это не просто удовольствие, а эффективный инструмент для здоровья. Он помогает снизить мышечное напряжение, уменьшить боль, стабилизировать пульс и артериальное давление.
Регулярные сеансы могут уменьшать симптомы тревожности, фибромиалгии и остеоартрита. Это особенно актуально в период стресса или хронической усталости — массаж запускает восстановительные процессы и улучшает общее самочувствие.
Если вы активно занимаетесь спортом, массаж особенно полезен. В исследовании 2008 года сравнили скорость восстановления двух групп мышц: одни массировали, другие нет. Через 4 дня "массированные" мышцы восстановили 60% силы, тогда как остальные — только 14%.
Кроме того, в тканях, подвергшихся массажу, наблюдалось меньше воспаления и повреждений. Это может объяснять, почему они быстрее возвращаются в форму.
Учёные пока не до конца понимают, как именно массаж влияет на организм на клеточном уровне. Но исследование Университета Макмастера в Онтарио показало: после физической нагрузки массаж способствует выработке митохондрий — "энергостанций" клеток — и снижению уровня воспалительных белков.
Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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