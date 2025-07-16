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Простой способ снизить воспаление и боль — его использовали ещё 5000 лет назад

Массаж ускоряет восстановление мышц после тренировок на 60%
1:45
Здоровье

Массаж считают модным способом расслабления, но на самом деле его история уходит вглубь тысячелетий. Люди интуитивно использовали прикосновения для облегчения боли и восстановления сил ещё 5000 лет назад.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Почему массаж действительно работает

Наука подтверждает: массаж — это не просто удовольствие, а эффективный инструмент для здоровья. Он помогает снизить мышечное напряжение, уменьшить боль, стабилизировать пульс и артериальное давление.

Эффект для нервной системы и психики

Регулярные сеансы могут уменьшать симптомы тревожности, фибромиалгии и остеоартрита. Это особенно актуально в период стресса или хронической усталости — массаж запускает восстановительные процессы и улучшает общее самочувствие.

Что происходит с мышцами после тренировок

Если вы активно занимаетесь спортом, массаж особенно полезен. В исследовании 2008 года сравнили скорость восстановления двух групп мышц: одни массировали, другие нет. Через 4 дня "массированные" мышцы восстановили 60% силы, тогда как остальные — только 14%.

Кроме того, в тканях, подвергшихся массажу, наблюдалось меньше воспаления и повреждений. Это может объяснять, почему они быстрее возвращаются в форму.

Биохимия прикосновений

Учёные пока не до конца понимают, как именно массаж влияет на организм на клеточном уровне. Но исследование Университета Макмастера в Онтарио показало: после физической нагрузки массаж способствует выработке митохондрий — "энергостанций" клеток — и снижению уровня воспалительных белков.

Уточнения

Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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