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Женский рацион: продукты, без которых невозможно сохранить здоровье и энергию

Учёные подтвердили связь питания с женским репродуктивным здоровьем
2:15
Здоровье

Здоровое питание — не просто модный тренд, а способ профилактики женских заболеваний, особенно в области репродуктивной системы. Учёные утверждают: сбалансированный рацион помогает снизить уровень воспаления и укрепляет здоровье.

Нарезанные фрукты в упаковке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нарезанные фрукты в упаковке

Что стоит добавить в рацион

Правильно подобранные продукты могут скорректировать гормональный фон, снабдить организм необходимыми веществами и даже повлиять на работу внутренних органов.

Овощи: больше зелени и крестоцветных

Бобовые — отличный растительный источник белка, поддерживающий гормональный баланс. А зелёные листовые овощи — настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов и минералов.

Брокколи и цветная капуста, благодаря содержащимся в них индолам, способствуют нормализации уровня эстрогена. Их регулярное употребление — важный шаг в сторону гормонального равновесия.

Фрукты: защита от воспаления

Фрукты не только вкусны, но и насыщены веществами, борющимися с воспалением. Цитрусовые — источник витамина С, яблоки — пищевых волокон, ананас — фермента бромелайна, обладающего противовоспалительным эффектом. А киви содержит актинидин, который разрушает белки, стимулирующие рост опухолевых клеток.

Ягоды: антиоксидантный заряд

Ягоды богаты полифенолами и антиоксидантами. Эти соединения известны своей способностью уменьшать воспалительные процессы в организме, что делает их полезным элементом ежедневного рациона.

Омега-3 и полезные жиры

Не стоит забывать о продуктах, богатых жирными кислотами. Это прежде всего:

  • рыба (особенно жирных сортов),

  • льняное семя,

  • чиа,

  • грецкие орехи,

  • тыквенные и подсолнечные семечки.

Также стоит включить в рацион мясо птицы: курица, индейка, утка, гусь, цесарка и перепелка отлично дополняют сбалансированное меню.

Что пить

Выбирая напитки, лучше отказаться от кофеина. Зеленый чай без кофеина — один из лучших вариантов: он поддерживает водный баланс, богат антиоксидантами и мягко тонизирует.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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