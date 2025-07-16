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Что скрывает мягкий суп-пюре — и почему он не утоляет голод, а добавляет калорий

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Супы-пюре давно вышли за рамки больничной диеты и стали частыми гостями в меню кафе и на домашних кухнях. Но при всей своей мягкости и "инстаграмной” привлекательности — действительно ли они полезнее классических супов? Или скрывают нюансы, о которых не говорят?

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре

Мягкие, но не всегда полезные: плюсы и минусы супов-пюре

Главный плюс супов-пюре — лёгкость усвоения. Их рекомендуют людям с проблемами зубов, ЖКТ, а также детям и пожилым. При этом, перетирая продукты в блендере, мы теряем значительную часть клетчатки. Организм получает меньше "пищевых волокон", а значит, пищеварение работает не так эффективно.

Калорийность у супов-пюре часто выше, чем у обычных супов. Всё дело в ингредиентах: сливки, картофель, масло — они делают текстуру нежной, но добавляют жиры и калории. При этом сытность может быть ниже. Почему? Мы не жуём суп-пюре, а значит, запускается слабее цепочка пищеварительных сигналов, которые дают телу понять: "Я наелся".

Когда обычный суп лучше

Классические супы могут быть легче по калорийности и содержать больше клетчатки, особенно если в бульоне — овощи, зелень, крупы. Но и они могут "перевесить”, если готовятся на жирном мясном бульоне, с поджаркой или с избытком соли.

Кому нельзя суп-пюре

  • Людям с лишним весом или на диете - калорийные ингредиенты, мягкая текстура, низкая насыщаемость.

  • При лактозной непереносимости - из-за добавления молока, сливок, сметаны.

  • Больным сахарным диабетом - особенно если в супе крахмалистые овощи, как картофель или морковь. Альтернатива — брокколи или цветная капуста.

  • При склонности к запорам - из-за низкого содержания клетчатки в пюрированных блюдах.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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