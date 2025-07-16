Вечерний голод больше не страшен: что съесть перед сном, чтобы только выиграть

Йогурт, вишня и кефир признаны лучшими для позднего ужина

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Желудок урчит, холодильник манит, а совесть шепчет: "Не ешь на ночь". Но стоит ли идти спать голодным? На самом деле, если выбирать продукты с умом, можно перекусить даже поздним вечером — без вреда для сна, фигуры и самочувствия.

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Натуральный йогурт: поддержка для пищеварения

Несладкий йогурт без добавок — отличная идея для позднего перекуса. Он не перегружает желудок, содержит пробиотики для микрофлоры и кальций, который помогает расслабиться перед сном. А немного ягод сделают вкус ярче.

Банан: успокаивает и питает

Этот фрукт богат триптофаном и магнием — веществами, способствующими засыпанию. Банан помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин, поэтому утоляет голод и подготавливает ко сну.

Орехи: энергия в мини-формате

Миндаль, грецкий орех, фундук — каждый из них содержит белок, полезные жиры, магний и триптофан. Всё это помогает расслабиться и насытиться. Главное — ограничиться одной горстью.

Яблоко с арахисовой пастой: сладко, но сбалансированно

Яблоко даёт клетчатку, паста — белок и жиры. Вместе они создают гармоничный перекус, который не навредит фигуре и избавит от вечернего голода.

Овсянка: комфорт и стабильность

Порция овсянки с щепоткой корицы — тёплая, насыщенная клетчаткой еда. Она медленно усваивается, стабилизирует уровень сахара и обеспечивает мягкий переход ко сну.

Творог: медленный белок на ночь

Казеин в твороге переваривается долго, поддерживая чувство сытости до утра. А триптофан помогает вырабатывать мелатонин. Немного ягод или мёда сделают его ещё вкуснее.

Индейка: лёгкий белковый ужин

Один ломтик индейки, завернутый в лист салата, содержит белок и триптофан — идеальный дуэт для сна. Такой перекус не вызывает тяжести и помогает мышцам восстановиться.

Вишня: естественный источник мелатонина

Свежая или замороженная вишня помогает нормализовать сон благодаря натуральному мелатонину. А антиоксиданты в её составе приносят дополнительную пользу организму.

Травяной чай: ритуал перед сном

Чашка ромашки, мяты или мелиссы расслабляет и подготавливает ко сну. Главное — никакого кофеина и сахара. Такой напиток работает как успокаивающий вечерний ритуал.

Кефир: лёгкий и полезный выбор

Кефир насыщен пробиотиками и кальцием. Он не только утоляет лёгкий голод, но и улучшает пищеварение, поддерживая микрофлору кишечника.

Уточнения

У́жин - последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

