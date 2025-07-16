Опасность, которая приходит ночью: храп может быть симптомом серьёзной болезни

Многие считают храп неудобной привычкой или досадным фоном сна. Но на деле он может быть настоящей угрозой здоровью. Храп — это не просто неприятный звук, а симптом потенциально опасного состояния.
Во сне, когда человек храпит, частично перекрывается поток воздуха. Это значит, что ткани организма получают меньше кислорода. Первым страдает головной мозг, затем — сердце и другие органы. Постоянное кислородное голодание может спровоцировать инфаркт или инсульт.
Учёные обнаружили, что храп может усиливаться из-за избытка соли в рационе. Соль задерживает жидкость в организме, вызывая отёки в области шеи. В результате дыхательные пути сужаются — и человек начинает храпеть.
Из-за этого врачи рекомендуют людям, страдающим от храпа, ограничить потребление соли. Это особенно важно для тех, у кого уже наблюдаются отёки или проблемы с дыханием во сне.
Существуют действенные шаги, которые помогут облегчить ситуацию:
Спите на боку, а не на спине — это снижает вероятность перекрытия дыхательных путей.
Контролируйте вес: лишние килограммы усиливают давление на область шеи.
Откажитесь от курения и алкоголя — они усугубляют храп.
Уменьшите количество соли в рационе, особенно вечером.
Используйте натуральные заменители соли: лимонный сок, сушёную морскую капусту, пряные травы.
В некоторых случаях врачи советуют приём лёгких мочегонных препаратов, чтобы снять отёки и облегчить дыхание.
Храп — это не просто звуковое неудобство, а сигнал организма о проблеме. Если его игнорировать, последствия могут быть гораздо серьёзнее, чем кажется. Пересмотрите свой рацион, особенно потребление соли, и уделите внимание качеству сна — и вы почувствуете разницу.
Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
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