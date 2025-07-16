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Опасность, которая приходит ночью: храп может быть симптомом серьёзной болезни

Медики призвали ограничить соль для улучшения сна
Здоровье

Многие считают храп неудобной привычкой или досадным фоном сна. Но на деле он может быть настоящей угрозой здоровью. Храп — это не просто неприятный звук, а симптом потенциально опасного состояния.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Что происходит в организме во время храпа

Во сне, когда человек храпит, частично перекрывается поток воздуха. Это значит, что ткани организма получают меньше кислорода. Первым страдает головной мозг, затем — сердце и другие органы. Постоянное кислородное голодание может спровоцировать инфаркт или инсульт.

Соль и храп: неожиданная связь

Учёные обнаружили, что храп может усиливаться из-за избытка соли в рационе. Соль задерживает жидкость в организме, вызывая отёки в области шеи. В результате дыхательные пути сужаются — и человек начинает храпеть.

Из-за этого врачи рекомендуют людям, страдающим от храпа, ограничить потребление соли. Это особенно важно для тех, у кого уже наблюдаются отёки или проблемы с дыханием во сне.

Простые способы уменьшить храп

Существуют действенные шаги, которые помогут облегчить ситуацию:

  • Спите на боку, а не на спине — это снижает вероятность перекрытия дыхательных путей.

  • Контролируйте вес: лишние килограммы усиливают давление на область шеи.

  • Откажитесь от курения и алкоголя — они усугубляют храп.

  • Уменьшите количество соли в рационе, особенно вечером.

  • Используйте натуральные заменители соли: лимонный сок, сушёную морскую капусту, пряные травы.

В некоторых случаях врачи советуют приём лёгких мочегонных препаратов, чтобы снять отёки и облегчить дыхание.

Пора взглянуть на храп всерьёз

Храп — это не просто звуковое неудобство, а сигнал организма о проблеме. Если его игнорировать, последствия могут быть гораздо серьёзнее, чем кажется. Пересмотрите свой рацион, особенно потребление соли, и уделите внимание качеству сна — и вы почувствуете разницу.

Уточнения

Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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