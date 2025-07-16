Этот малозаметный фактор делает организм уязвимым даже к лёгкому ветру и дождю

Метеочувствительность чаще проявляется у людей с хроническими заболеваниями

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие до сих пор скептически относятся к метеочувствительности, считая её выдумкой. Но только до тех пор, пока сами не столкнутся с этим явлением. Головные боли, скачки давления, бессонница — всё это может быть связано не с настроением или усталостью, а с погодой. Оказывается, есть группы людей, которые особенно подвержены влиянию атмосферных изменений.

Фото: unsplash.com by LoboStudio Hamburg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тёмные тучи над холмистой долиной

Кто больше всего чувствует перемены погоды

Люди с хроническими заболеваниями

Особенно тяжело приходится тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Перепады атмосферного давления, влажности и температуры могут влиять на тонус сосудов, провоцируя обострения, головные боли и скачки артериального давления.

Кроме сердечников, чувствительны к погоде и астматики, гипертоники, люди с мигренями, болезнями суставов и позвоночника. Организм таких людей уже работает с нагрузкой, а внешние колебания усиливают дискомфорт.

Беременные женщины

Во время беременности организм женщины находится в состоянии перестройки. Гормональный фон нестабилен, нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы возрастает. Перепады погоды могут усиливать отёки, ухудшать сон, провоцировать головокружение или резкие перепады настроения.

Люди на гормональной терапии

Любые вмешательства в эндокринную систему - будь то лечение заболеваний щитовидной железы, гормональные контрацептивы или терапия после операций — делают организм более восприимчивым к внешним колебаниям. Даже незначительные изменения погоды могут сказаться на самочувствии.

Дети и подростки

Детский организм ещё формируется, а значит — недостаточно адаптирован к резким переменам. Особенно уязвимы малыши и подростки в период гормонального всплеска (пубертат). У них возможны изменения аппетита, сна, а также снижение концентрации и настроения при изменении климата.

Как справляться с метеочувствительностью

Следить за графиком сна и питания

Увлажнять воздух в помещении и контролировать давление

Избегать переутомления и стрессов

При необходимости — консультироваться с врачом и принимать препараты поддержки по назначению

Уточнения

Метеозависимость - симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

