Урчание в животе выдает больше, чем вы думаете — причина может быть неожиданной

Быстрое питание провоцирует урчание и проблемы с пищеварением

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Урчание в животе — знакомый многим звук, который чаще всего возникает в самый неловкий момент. Но в большинстве случаев он абсолютно естественен и не сигнализирует о проблемах со здоровьем. Разберёмся, почему так происходит и как можно это контролировать.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Основные причины урчания в животе

Голод

Одна из самых очевидных причин — отсутствие еды. Желудок начинает активно сокращаться, выделяя сок, и, если пища не поступает, возникает характерное урчание. Это способ организма "напомнить", что пора поесть.

Дисбактериоз

Если микрофлора кишечника нарушена, это влияет на процесс переваривания пищи. Ферментативная активность снижается, появляются газы и звуки, которые могут смущать.

Переедание

Пища в большом объёме усложняет работу желудка. Он "перегружен" и вынужден дольше и активнее перерабатывать содержимое, что и вызывает звуки в животе.

Пищевая непереносимость

Иногда урчание сопровождает реакции на определённые продукты, особенно при скрытой непереносимости лактозы, глютена или других компонентов. Это может быть первым сигналом, что стоит пересмотреть рацион.

Быстрая еда

Когда человек ест слишком быстро, в желудок попадает много воздуха. Вместе с плохо пережёванной пищей это нарушает пищеварение и создаёт условия для избыточного газообразования.

Нерегулярное питание

Скачки от долгого голода до обильного приёма пищи или бесконтрольные перекусы - всё это нарушает стабильную работу ЖКТ. Желудок и кишечник не успевают адаптироваться, и отвечают урчанием.

Что можно сделать

Старайтесь не пропускать приёмы пищи - урчание чаще всего связано с голодом.

Жуйте медленно, не заглатывайте воздух.

Избегайте переедания и спешки за столом.

Следите за реакцией на продукты — возможно, какие-то из них не подходят вашему организму .

Поддерживайте здоровье микрофлоры: включайте в рацион пробиотики, клетчатку и ферментированные продукты.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

