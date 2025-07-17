ЭКО после 40: роковая цифра раскрывает секрет успешного зачатия – неужели все потеряно?

ЭКО и возраст женщины: как шансы на беременность меняются после 35 лет – мнение эмбриолога

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат биологических наук Илья Володяев, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова и эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС), рассказал, что вероятность успешного проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) снижается с возрастом женщины. Это связано с уменьшением количества подходящих яйцеклеток и увеличением риска хромосомных аномалий и выкидышей.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ День рождения, материнство и ожидания

ЭКО — это метод, при котором оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит в лабораторных условиях. Этот метод эффективен в случаях, когда естественное зачатие невозможно, например, при отсутствии маточных труб у женщины или недостатке подвижных сперматозоидов у мужчины. Однако, несмотря на успехи, ЭКО не отменяет биологических ограничений, сообщает Газета.Ru.

С возрастом у женщин резко снижается количество и качество яйцеклеток, что затрудняет процесс оплодотворения и повышает риск хромосомных аномалий.

"Каждый год после 35 отнимает 6% от шанса получить эмбрион с нормальным набором хромосом. К 45 годам этот шанс составляет лишь 10%", — заметил врач.

Кроме того, даже с использованием современных методов, не всегда удаётся получить зрелую яйцеклетку, которая успешно оплодотворится и дорастёт до стадии переноса в полость матки, добавил он.

Эмбриологи не могут "омолодить" яйцеклетки или исправить генетические проблемы, даже с применением современных репродуктивных технологий. Поэтому после определённого возраста для успешного ЭКО могут использоваться только донорские яйцеклетки или собственные яйцеклетки, ранее замороженные и сохранённые.

Уточнения

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra — сверх, вне и лат. corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) или Ребёнок из пробирки — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.

