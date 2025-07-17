Ночная пытка: эта боль в голове во сне – сигнал SOS вашего тела

Ночные головные боли: врач Лебедева раскрыла 3 неожиданные причины

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева сообщила, что ночные головные боли могут быть связаны с несколькими патологиями, включая апноэ, нарушения внутричерепного давления и бруксизм.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Апноэ — это состояние, при котором дыхание во сне периодически останавливается, что приводит к нехватке кислорода в мозге и пробуждению с тяжестью или пульсацией в голове, особенно по утрам. Поверхностное дыхание (гипопноэ) также может вызывать подобные симптомы.

Бруксизм, характеризующийся неконтролируемым сжиманием челюстей и скрежетом зубами во сне, может приводить к головным болям напряжения в висках или затылке, пишет Газета.Ru.

"При повышенном внутричерепном давлении (внутричерепной гипертензии) голова особенно сильно болит в положении лежа — именно ночью или рано утром. После пробуждения и перехода в вертикальное положение боль может ослабевать", — сказала врач.

Тем не менее, ночные головные боли могут быть и самостоятельным заболеванием, не связанным с другими патологиями, такими как гипническая головная боль, кластерная головная боль или мигрень.

Регулярные ночные боли являются поводом для обращения к врачу: терапевту, неврологу или сомнологу. Возможно, потребуется исследование сна (полисомнография или компьютерная сомнография), анализ на уровень кислорода и мониторинг внутричерепного давления.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

